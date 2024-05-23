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在港蒐8302人虹膜面容 註冊免費派虛幣 「世界幣」違例

香港新聞組／香港23日電
香港私隱專員公署於2024年1月31日持法庭手令，進入「世界幣」項目在香港的六個營運點進行調查。（取材自香港私隱專員公署）
香港私隱專員公署於2024年1月31日持法庭手令，進入「世界幣」項目在香港的六個營運點進行調查。（取材自香港私隱專員公署）

香港個人資料私隱專員公署年初調查「世界幣（Worldcoin）」加密貨幣公司，22日表示「世界幣」確認在香港營運期間共就8302名人士進行面容及虹膜掃瞄認證，裁定違反「私隱條例」有關個人資料的收集、保留、透明度、查閱及改正資料的6項原則規定，已發出通知，要求「世界幣」停止虹膜掃瞄裝置在香港收集巿民的虹膜及面容影像。

綜合香港01、大公、文匯報報導，私隱專員公署表示，去年12月至今年1月期間，於「世界幣」香港六個營運點進行10次「放蛇」，並於今年1月31日持法庭手令，進入「世界幣」項目分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的6個營運點進行調查，再經過兩輪查訊後，現已完成有關調查。

調查發現，參與「世界幣」項目人士需要讓有關機構透過虹膜掃瞄收集其面容及虹膜影像以「驗證」人類身分及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身分（即World ID，「世界幣」稱之為一本數字護照），並可定期免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。「世界幣」確認在香港營運期間共就8302名人士進行面容及虹膜掃瞄認證，資料保留長達10年

經考慮個案的事實及調查所獲得的資料，個人資料私隱專員鍾麗玲裁定「世界幣」在香港的運作，違反香港法例第486章「個人資料（私隱）條例」附表1有關個人資料的收集、保留、透明度、查閱及改正資料的6項保障資料原則，包括超乎適度地收集面容及虹膜影像資料；「私隱聲明」和「生物辨識資料同意書」的內容欠缺中文版本，屬不公平地收集個人資料；收集個人資料時沒有清楚告知目的，或資料可轉移予哪些類別人士等；個人資料會保留長達10年，用作訓練核實身分程序的人工智能模型，公署認為已屬過度保留；處理個人資料的政策及行事常規透明度不足；以及參與者未能行使查閱和改正個人資料權利等。

私隱專員已向「世界幣」發出執行通知，要求「世界幣」項目停止以虹膜掃描裝置在香港收集巿民的虹膜及面容影像。

鍾麗玲呼籲巿民，如發現「世界幣」在香港仍存在虹膜掃描裝置營運點，立即向私隱專員公署舉報。

香港 虛擬貨幣 人工智能

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