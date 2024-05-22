我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

被控為港府情蒐 英國退役軍人突傳死訊陳屍公園

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

37歲英國前海軍陸戰隊員崔克特（Matthew Trickett）近日被控違反英國「國家安全法」、為香港情報機關工作，曾於13日出庭應訊獲准保釋。警方21日公布，崔克特已於19日身亡，屍體在生前居住的英格蘭東南部波克郡美登赫鎮境內公園被發現，調查進行中，將擇日驗屍。

中央社報導，崔克特被捕後遭羈押期間曾向看守所員警提到，一旦獲釋，他可能會自殺。13日開庭期間，檢方曾因此質疑是否該讓崔克特獲准保釋。出庭後，崔克特被發現未馬上離開法院，而是在法院內停留多時後，最後才掩面狂奔離去。

崔克特與衛志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）和袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）一同被控為香港情報機關非法從事監控、資訊蒐集等活動，主要對象包括旅英香港異議人士。

這3人並被控曾企圖強行闖入民宅，他們都在5月初遭逮捕。

其中，衛志良是英國邊境部隊成員，被捕前派駐英國最大國際機場倫敦希斯羅機場，並自稱有超過20年的英國軍警界和私人保全經驗。袁松彪則是退休港警，被捕前為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。

崔克特是英國內政部移民管理警察，2007至2013年曾於海軍陸戰隊服役。今年2月加入內政部前，他曾是希斯羅機場邊境部隊成員。

崔克特等人5月13日曾在倫敦西敏區治安法庭出庭應訊、確認個人資料，原定下一次出庭日期為5月24日，未料警方21日公布，崔克特已於19日下午身亡。

據轄區內泰晤士河谷警局發布的資料，19日下午5時15分，經民眾報案，員警趕赴公園現場，並對當場發現的男子實施急救，最後宣告該名男子死亡，21日崔克特家人已被告知死訊。

13日出庭後，崔克特等3人獲准保釋，但遭限制出境，只能在固定地址過夜，且每週須至固定警局報到。崔克特生前就是向泰晤士河谷警局報到。

一名家人向英國泰晤士報表示，崔克特是個「正常的好孩子」，家人都為他曾在陸戰隊服役感到驕傲。

一位鄰居告訴每日電訊報，崔克特「親切有禮」，但「在國外的時間比在國內多」。

香港 內政部 退休

上一則

內地生以假學歷攻讀碩士 港大要追究 200人受影響

下一則

江西小學12死傷案 逞凶45歲女是醫護

延伸閱讀

趕電影熱 港府擬重建「九龍城寨」場景供打卡

趕電影熱 港府擬重建「九龍城寨」場景供打卡
英國會議員羅根等出席賴就職 中駐英使館批：粗暴干涉內政

英國會議員羅根等出席賴就職 中駐英使館批：粗暴干涉內政
新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 公布死者身分、131名乘客已轉抵星國

新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 公布死者身分、131名乘客已轉抵星國
英國退役軍人被控為港府情蒐 警方：已於19日身亡

英國退役軍人被控為港府情蒐 警方：已於19日身亡

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐