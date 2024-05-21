「繁花」6.3在港翡翠台播映 王家衛：劇裡我在上海看到了香港

由王家衛導演的內地熱播劇「繁花」，6月3日將登陸無線將於6月3日起在翡翠台播映，王家衛曾說：「我在上海看到了香港。」（視頻截圖）

香港 電影人王家衛執導及擔任監製的第一部電視劇「繁花 」，6月3日起在翡翠台播映，成為內地以外全球地區電視平台首播的第一站。「繁花」劇本是以上海話撰寫，無線設有普通話主聲道及上海話次聲道任選擇。

香港01報導，除了因為「繁花」的故事發生在上海的同時，也滿載著香港人的故事及精神外；曾憑「春光乍洩」成為香港首位坎城最佳導演得主的王家衛，其實也是1980年時透過參加TVB第一期編導人員訓練班投身幕後，曾任無線劇集「輪流傳」助理編導，並不具名參與「執到寶」及「神女有心」等無線劇集製作。

雖然「繁花」故事發生在上海，但其實也是香港人的故事，90年代的上海是經濟剛剛起飛的年代，滿街都是黃金機會、及誓要力爭上游拼搏的實力野心家，「人生講的就是一個機會，你要是抓牢了，青雲直上。」劇中簡單一句對白，已反映了90年代上海人的心態與夢想。

同一時期，香港的經濟發展也是如日方中，香港人肯搏肯捱的精神造就了經濟的起飛；90年代的香港樂壇更是華語音樂的中堅力量，講述著香港城市文化，並擴散至內地，影響了一大批奮鬥中的年輕人；香港和上海在90年代有著密不可分的關係。

為了帶出90年代上海起飛的同時，也是香港發展蓬勃的黃金時代，在劇組臆造出來的90年代繁華上海盛世，觀眾們還能看到舊港片的影子及味道。王家衛曾在花絮中說：「在我以前的電影裡，我在香港看到了上海；在這劇裡，我在上海看到了香港。」

除了王家衛，「繁花」台前幕後都有不少香港團隊，他們都是資深的影視界精英，分別有香港電影金像獎得獎常客、曾憑「臥虎藏龍」獲得奧斯卡最佳攝影的香港著名攝影師鮑德熹擔任攝影指導；負責原創音樂、曾多次與王家衛合作、被行內人譽為是電影音樂「妙手回春」聖手的陳勳奇；及憑「倩女幽魂」榮獲第24屆金馬獎最佳服裝設計獎的陳顧方擔任造型指導。

被譽為「2024年必追陸劇」的「繁花」，自播出後在內地及港澳地區引發不少熱話，騰訊累計有效播放達15億，微博 累計熱搜話題逾2105個，微博話題閱讀量約115億，抖音話題播放量191億。