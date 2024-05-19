香港金多寶1年7次改12次 頭獎或派1281萬美元

圖為市民到賽馬會投注站購買彩票。（中新社）

香港 每周攪珠3次的六合彩有新安排，日後每年或有更多「億元」（港幣，下同，約1281.6萬美元），六合彩頭獎得主誕生。有議員對新安排表示歡迎，認為有助吸引市民投注，讓社福團體有更多資源向市民提供服務；也有議員認為六合彩是時候可進一步改革。

據港媒報導，馬會表示，為迎合市民對大型金多寶的需求，馬會獎券有限公司由21日（第58期攪珠）開始調整金多寶儲備安排，更多金額會撥入金多寶儲備，以增加攪珠次數及規模。六合彩每期頭獎獎金基金維持不少於800萬元（約102.5萬美元），而各項獎金分配，包括頭、二、三獎分配比率，以及四至七獎固定獎金金額均維持不變。由於過去金多寶攪珠甚少同月舉行，故若每年12次，即可能是每月一次。

六合彩一直是獎券基金主要收入來源，馬會重申，六合彩派彩後絕大部分收入用諸社會，撥作獎券博彩稅及獎券基金金額分別占投注額25%和15%；根據紀錄，馬會每年舉行金多寶攪珠介乎5至7次，近兩年各6次，分別是新年、新春、復活節、暑期、中秋及萬聖節金多寶攪珠；而2010年曾舉行9次。

立法會議員劉國勳對新安排表示歡迎，相信次數增多可吸引更多市民投注，投注額上升獎金也會增加。梁文廣也認為，馬會透過增加金多寶攪珠次數及規模，可使獎券博彩稅和獎券基金撥款增加，在慈善方面支援更多有需要的人和團體。他希望馬會同時也可增撥資源，資助治療病態賭徒。

江玉歡表示，馬會增加金多寶攪珠次數是好事，她表示，香港六合彩相對賽馬及足球 投注，賭博色彩較少，相信對刺激賭風影響不大。她也認為馬會應檢討六合彩是否有改革空間，以提升吸引力。

報導指出，新冠疫情 前六合彩投注額增長已放緩，每年度維持約80多億元，獎券博彩稅和獎券基金撥款分別逾20億和逾10億元左右。疫情期間曾暫停攪珠，令有關金額下跌，至上年度才回復至約疫前九成水平。

現時800萬元六合彩頭獎攪珠的投注額約3000多萬元，如有巨額派彩，以今年新春金多寶1.18億元頭獎攪珠為例，該期便有逾2.9億元投注額。

六合彩於1976年推出，至1982年引入金多寶彩池，1985年開始在農曆新年、端午及中秋節增設金多寶。