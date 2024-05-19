香港公司數目創新高 議員：效益未必成正比

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 財經事務及庫務局18日表示，香港有逾143萬間本地公司及約1.5萬間非香港公司，數量創歷史新高，新公司成立數字繼續錄得淨增長，破產 及清盤個案下跌，實質本地生產總值按年取得溫和增長。對企業而言，香港絕對是個充滿活力、可靠且便利的營商之地。

明報報導，會計界議員黃俊碩稱，數目升幅僅追回疫前應有水平，未必與經濟效益成正比；而大部分新註冊公司大多是中小企，經濟效益未及大企業。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，公司增加對香港經濟屬好消息，但對香港經濟效益視乎公司種類及產業分布。

翻查公司註冊處資料，截至去年有1萬4826間非香港公司，至今年3月有1萬4932間。黃俊碩說，內地經濟仍處復甦期，未見有內地公司大規模流向香港。他又說，公司赴港成立原因各異，部分以公司名義持有物業、汽車及股票等，部分境外公司則為節省成本。他建議港府 繼續吸引家族企業及中東資金赴港，提供優質就業機會，以吸引更多人才赴港；繼續發展多元產業及股市種類，相信有助吸引更多資金及帶動經濟氣氛。

財庫局表示，新公司成立按月增約1.2萬間，較約7400間公司解散為多，淨增長約4600間，而上月淨增長為1039間；與此同時，4月提交破產呈請書及清盤呈請書的數字均錄得按月跌幅。財庫局又引述最新公布今年首季經濟數據，展望今年餘下時間應會錄得進一步增長，形容「經濟勢頭平穩向好，繼續注入新動力」。

今年首季有約1123萬訪港旅客人次，較去年同期增1.5倍。旅遊界議員姚柏良形容，目前為止業界「穩守基本盤」，期望在港府積極舉辦盛事及會議下，暑假檔期可吸引更多遊客訪港。飲食業方面，餐飲聯業協會會長黃家和認為難逆轉港人北上習慣，但留意到近期香港飲食業「慢慢有起色」，相信隨著港府多舉辦盛事及招攬外資赴港下，長遠有助提升業界生意額。