英企港員工上當 AI深偽騙近2億港元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

科技發達，與人工智能 （AI ）有關的案件愈來愈多，詐騙手法層出不窮。總部設於英國的知名工程顧問公司奧雅納（Arup）16日證實公司捲入一宗人工智能深偽（AI Deepfake）騙案。事件導致有香港 員工受騙，轉帳約2500萬美元（約1.95億港元）。

香港01報導，奧雅納表示1月已向香港警方報案，事件仍在調查中，現階段無法透露細節，但可以確認案件涉及虛假聲音和圖像。公司在聲明指「我們的財務穩定性和業務營運無受影響，我們的內部系統也沒有受到損害。」

香港警方2月初曾公布接獲首宗利用深偽（Deepfake）手法，進行多人視像會議的欺詐案件，指騙徒鎖定一間跨國公司。警方當時未公開受害公司名稱，至今奧雅納證實受害。

根據香港警方當時指，受害跨國公司的香港財務職員接到自稱是英國總公司首席財務官的短訊，聲稱要展開祕密交易，需出席網上多人視像會議。

據報導，在視像會議上，有該名英國首席財務官及其他看似是英國財務職員，過程中香港職員被指示進行轉帳交易，前後轉帳15次、合共近2億港元至本地5個銀行帳戶。事實上多名「與會者」均是騙徒，在網上下載真實影片，再用深偽技術，改變其口型及配上虛假聲音。

據警方指，除了報案職員外，同公司也有其他職員被指示出席相關視像會議，期間有假扮成英國首席財務官的騙徒，也曾利用WhatsApp、電郵及「單對單」的視像會議與香港職員溝通，加深可信性。

香港網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青當時稱，這宗詐騙案件有別於以往「單對單」式詐騙，騙徒利用多人視像會議，利用技術偽造其他與會者的聲音及嘴型。

奧雅納為知名工程顧問公司，全球有約1.85萬名員工，據其網站，公司曾參與多個大型項目，包括北京奧運會場館「鳥巢」和「水立方」、香港大館和M+博物館，以及台北藝術中心等，也有參與跨境設施的建設項目，如港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段和落馬洲河套區發展規畫等。