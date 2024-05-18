我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

英企港員工上當 AI深偽騙近2億港元

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

科技發達，與人工智能AI）有關的案件愈來愈多，詐騙手法層出不窮。總部設於英國的知名工程顧問公司奧雅納（Arup）16日證實公司捲入一宗人工智能深偽（AI Deepfake）騙案。事件導致有香港員工受騙，轉帳約2500萬美元（約1.95億港元）。

香港01報導，奧雅納表示1月已向香港警方報案，事件仍在調查中，現階段無法透露細節，但可以確認案件涉及虛假聲音和圖像。公司在聲明指「我們的財務穩定性和業務營運無受影響，我們的內部系統也沒有受到損害。」

香港警方2月初曾公布接獲首宗利用深偽（Deepfake）手法，進行多人視像會議的欺詐案件，指騙徒鎖定一間跨國公司。警方當時未公開受害公司名稱，至今奧雅納證實受害。

根據香港警方當時指，受害跨國公司的香港財務職員接到自稱是英國總公司首席財務官的短訊，聲稱要展開祕密交易，需出席網上多人視像會議。

據報導，在視像會議上，有該名英國首席財務官及其他看似是英國財務職員，過程中香港職員被指示進行轉帳交易，前後轉帳15次、合共近2億港元至本地5個銀行帳戶。事實上多名「與會者」均是騙徒，在網上下載真實影片，再用深偽技術，改變其口型及配上虛假聲音。

據警方指，除了報案職員外，同公司也有其他職員被指示出席相關視像會議，期間有假扮成英國首席財務官的騙徒，也曾利用WhatsApp、電郵及「單對單」的視像會議與香港職員溝通，加深可信性。

香港網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青當時稱，這宗詐騙案件有別於以往「單對單」式詐騙，騙徒利用多人視像會議，利用技術偽造其他與會者的聲音及嘴型。

奧雅納為知名工程顧問公司，全球有約1.85萬名員工，據其網站，公司曾參與多個大型項目，包括北京奧運會場館「鳥巢」和「水立方」、香港大館和M+博物館，以及台北藝術中心等，也有參與跨境設施的建設項目，如港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段和落馬洲河套區發展規畫等。

香港 人工智能 AI

上一則

香江觀察／新冠從未遠離 流感頻肆虐

下一則

美國最後4隻大熊貓 亞特蘭大動物園今秋將送返中國

延伸閱讀

港將發行數位人民幣 中國境外首推出

港將發行數位人民幣 中國境外首推出
Visa將在美推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

Visa將在美推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定
李嘉誠與港鐵合作銷售破紀錄 新界建案住房降價32%

李嘉誠與港鐵合作銷售破紀錄 新界建案住房降價32%
香港民眾叫不出小S名字 還把派翠克認成蔡康永

香港民眾叫不出小S名字 還把派翠克認成蔡康永

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00
在北京故宮外排隊的老年團。(取材自中新周刊／東方IC圖）

農村老人參加低價旅行團 為何甘願被洗腦?

2024-05-10 02:00

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬