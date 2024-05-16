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6萬人湧長洲看「飄色」 12健兒決賽搶包山 冠軍出爐

香港新聞組／香港16日電
香港「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」16日0時在長洲舉行，12名晉身決賽的選手施展渾身解數，葉建文（右）和龔子珊（左）分別獲得男子和女子個人賽冠軍。（中通社）
香港「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」16日0時在長洲舉行，12名晉身決賽的選手施展渾身解數，葉建文（右）和龔子珊（左）分別獲得男子和女子個人賽冠軍。（中通社）

15日佛誕於香港長洲舉行的太平清醮飄色巡遊及晚間搶包山比賽，就吸引五、六萬名旅客參與，令長洲街頭萬人空巷，大量平安包被搶購一空，歡呼聲此起彼落。有內地旅客大讚香港文化保育，坦言感到「非常震撼！」有歐洲旅客則對懸浮半空的飄色小演員讚不絕口，尤其對一身古裝打扮讓其大開眼界。

大公、文匯報報導，平安包餅店看中「深度遊」商機，推出工作坊讓遊客自製平安包、帶平安回家，深受歡迎，體現「香港無處不旅遊」。

記者15日上午10時抵達中環碼頭準備前往長洲，現場已人山人海，記者輪候一小時才能登上渡輪。抵達長洲後，小島大街小巷塞滿旅客，有人迫不及待在烈日下排隊近20分鐘購買十多個平安包。新渡輪表示，截至昨晚8時往來中環及長洲船客有5.13萬人次，比去年升18.5%，亦較新冠疫情前的2019年同期多2.6%。

長洲街頭水洩不通，踏入下午2時，飄色巡遊隊伍浩浩蕩蕩進場，市民熱烈討論小演員所扮演的人物造型，包括觀音菩薩、《龍珠》裡變成超級撒亞人的孫悟空等；亦有城中熱話、全身珠光寶氣的「何太」、手持垃圾徵費指定袋的電影角色「包租婆」、勇奪奧運金牌的香港劍神張家朗、還有「悟空」等角色。

飄色是指由若干人推著一座裝飾華麗的色板，表演者站在小色板上，扮演著不同的角色，游走於長洲各大街小巷之間。

來自陝西西安、在港大念碩士課程的冉同學讚嘆說：「長洲太平清醮讓我感到非常震撼，覺得內地尤其是節慶儀式方面，需向香港借鑑。」她形容這是她見過最隆重、最大型的節慶儀式。

島上除平安包大賣外，商戶說：「西瓜冰和西瓜汁都很好賣，今年比往年多兩三成遊人。」海旁大街餐廳生意也相當紅火，店主估計生意增多三成，更形容是驚喜。

另經營逾40年的老字號餅店郭錦記排隊人龍不絕，第二代傳人郭宇鈿，今年平安包售價雖加價1港元（約0.12美元）至11港元，「但早上6時多開門，不到8時已賣完鋪面的包。」他指該店舉辦平安包工作坊，講解平安包及太平清醮的典故與歷史，由去年9月至今已有一、二萬人參與。

此外，壓軸項目搶包山比賽，吸引大批市民觀賽，1650座位座無虛席。包山14米高、懸掛9000個平安包，在3分鐘時間內摘取最多的平安包，總分數最高者取勝。16日零時，銅鑼聲一響，9男3女健兒激烈較勁。最終「包山王」及「包山后」殊榮分別由葉建文及龔子珊奪得。

香港「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」16日0時在長洲舉行，12名晉身...
香港「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」16日0時在長洲舉行，12名晉身決賽的選手施展渾身解數，爭奪個人賽獎項。（中通社）

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