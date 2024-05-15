被指親泛民派 港府整頓社工註冊局 特首：支持撥亂反正

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 社工（志工）界一直被視為親泛民主派的重要力量，在「反送中」運動幾年後，香港當局決定整頓社工註冊局，包括改變其管理委員組成人數。

綜合中央社、文匯報等報導，府行政會議14日通過社會工作者註冊局重組建議，「完善」社工註冊局組成，原本15名委員有8名由民選產生，只有6名委任及1名社署代表。新制建議委任成員增至17名，再加上社署代表2名，已經占7成投票權，民選成員維持8名。修例最快下周三（22日）提交立法會首讀。勞工及福利 局局長孫玉菡指，日後委員均要宣誓效忠港府 ，確保維護國家安全。

勞工及福利局局長孫玉菡上周曾點名批評社工註冊局，指該局在香港國安法實施後，沒有建立機制，以禁止被裁定犯了危害國安罪行的人成為社工，質疑該局「沒有用好公權力維護公眾利益」。孫玉菡14日公布，港府決定修訂社工註冊局委員的組成方案。

特首李家超表示，絕對支持在現時系統上需要撥亂反正的任何措施，對勞工及福利局在這方面的充分認識和掌握很有信心。據悉，港府就《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》提出5項立法建議，包括擴大註冊局成員數目，所有註冊局成員均須符合宣誓規定等，條例草案將在17日刊憲，並於22日提交立法會審議。

社工註冊局為本地法定機構，接受社工註冊及進行相關聆訊等，其管理層有15名委員，每3年改選一次，8人由選舉產生，6人由行政長官委任，餘下1席為社會福利署署長或其代表。在2021年底的改選中，自稱「開明派（泛民）」的社工大勝，在改選8席中取得7席。

據公布，該局的委員今後將會增至27人，其中委任成員占17席，但整體成員仍以社工為主。此外，港府將會要求各委員宣誓擁護基本法和效忠港府。目前港府只要求公務員宣誓擁護基本法及效忠特區，不包括公營機構、法定組織等。

除了社工界，本地教育、法律等專業界別，過去也一直被視為親泛民陣營的重要力量。但在國安法實施後，許多親泛民界別不是被港府整頓，就是自我修正。