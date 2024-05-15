我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

被指親泛民派 港府整頓社工註冊局 特首：支持撥亂反正

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港社工（志工）界一直被視為親泛民主派的重要力量，在「反送中」運動幾年後，香港當局決定整頓社工註冊局，包括改變其管理委員組成人數。

綜合中央社、文匯報等報導，府行政會議14日通過社會工作者註冊局重組建議，「完善」社工註冊局組成，原本15名委員有8名由民選產生，只有6名委任及1名社署代表。新制建議委任成員增至17名，再加上社署代表2名，已經占7成投票權，民選成員維持8名。修例最快下周三（22日）提交立法會首讀。勞工及福利局局長孫玉菡指，日後委員均要宣誓效忠港府，確保維護國家安全。

勞工及福利局局長孫玉菡上周曾點名批評社工註冊局，指該局在香港國安法實施後，沒有建立機制，以禁止被裁定犯了危害國安罪行的人成為社工，質疑該局「沒有用好公權力維護公眾利益」。孫玉菡14日公布，港府決定修訂社工註冊局委員的組成方案。

特首李家超表示，絕對支持在現時系統上需要撥亂反正的任何措施，對勞工及福利局在這方面的充分認識和掌握很有信心。據悉，港府就《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》提出5項立法建議，包括擴大註冊局成員數目，所有註冊局成員均須符合宣誓規定等，條例草案將在17日刊憲，並於22日提交立法會審議。

社工註冊局為本地法定機構，接受社工註冊及進行相關聆訊等，其管理層有15名委員，每3年改選一次，8人由選舉產生，6人由行政長官委任，餘下1席為社會福利署署長或其代表。在2021年底的改選中，自稱「開明派（泛民）」的社工大勝，在改選8席中取得7席。

據公布，該局的委員今後將會增至27人，其中委任成員占17席，但整體成員仍以社工為主。此外，港府將會要求各委員宣誓擁護基本法和效忠港府。目前港府只要求公務員宣誓擁護基本法及效忠特區，不包括公營機構、法定組織等。

除了社工界，本地教育、法律等專業界別，過去也一直被視為親泛民陣營的重要力量。但在國安法實施後，許多親泛民界別不是被港府整頓，就是自我修正。

港府 福利 香港

上一則

清華教授顏寧 獲聯合國教科文組織世界女科學家獎

下一則

港迎內地8市個人遊 每人送25.6美元禮券 派發3萬份

延伸閱讀

港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼
英警控3男助港情蒐 涉違反英國安法 中斥「編造」

英警控3男助港情蒐 涉違反英國安法 中斥「編造」
花旗估香港房價 還會再下跌10%

花旗估香港房價 還會再下跌10%
匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益