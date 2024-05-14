港長洲太平清醮 郭錦記第二代棄高管職位 接手賣平安包

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 長洲值理會主席翁志明預期，15日舉行的太平清醮人流會比往年增多，約6萬人到島上參觀。「因為今年宣傳多很多，而且有旅發局舉辦無人機表演。往年約5萬人，今年預計有6萬人。」

綜合文匯報、香港01報導，對於太平清醮標誌之一的逾50呎巨型包山連續兩年改換為中型包山，翁志明表示，其原因是沿用的承建商最近兩年因人手問題沒再承辦，「未來會否用回巨型包山，還要看居民的意見。」他指，搭建中型包山後，島民均十分滿意，故暫時無再建巨型包山。

一年一度的長洲太平清醮在12日開始，重點是15日佛誕日的飄色及搶包山，當中少不了吃平安包。取得科技大學工學士學位郭宇鈿（Martin），甘願放棄拚搏10多年所得的金融業高級管理層職位、中環海景辦公室，轉而回到長洲接手家族餅店「郭錦記」賣平安包。他解釋因對平安包、郭錦記等有深厚情意結，因而不顧父親反對，都要「先斬後奏」地辭職並回家繼承餅店。

在接手後，新冠病毒疫情 和港人北上潮都讓他體會到，長洲要找回自己特色的文化才能吸引人們到訪，於是便著手推動活化平安包的工作坊，傳承及推廣這一香港的非物質文化遺產。

從科大畢業後，郭宇鈿在一間小型金融機構工作了10多年，這公司漸漸發展成更大規模並上市，而他的職位都上升至高級管理層。就在這時，他決定在事業高峰放棄高薪厚職，毅然離開中環的海景辦公室，決意回到長洲的「郭錦記」，幫父親郭錦全打理餅店。

郭宇鈿說，家中有七兄弟姊妹，但他們都無興趣繼承家族餅店，現時70多歲的父親與傳統家庭不同，並沒有強逼子女一定要子承父業，反而不想他回家接手餅店。他在接手後推出創新嘗試，如將平安包上「平安」二字製作成精品印章售賣，又與Hello Kitty商標合作，做三款Hello Kitty圖案的平安包，反應都十分好，「爸爸看到都跌破眼鏡」。