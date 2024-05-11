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香港維持主要經濟中心地位 美駐港總領事提出1個忠告

香港新聞組／香港11日電
美駐港總領事梅儒瑞9日稱，香港如想繼續維持主要經濟中心地位，就應確保維護網路自由。民建聯有成員10日到領事館外譴責美政客干預司法。（中新社）
美駐港總領事梅儒瑞9日稱，香港如想繼續維持主要經濟中心地位，就應確保維護網路自由。民建聯有成員10日到領事館外譴責美政客干預司法。（中新社）

香港政府日前將「願榮光歸香港」列為禁歌，引發外界更關注香港現況。美國駐香港總領事梅儒瑞（Gregory May）9日指出，國際社會在關切「港區國安法」和「基本法」23條如何損害港人基本權利和自由之際，也應注意港人的自我審查和當局進行「軟鎮壓」的行為，正侵吞香港社會的活力、法治和開放性；他並表示，香港如果想繼續維持主要經濟中心的地位，就應該確保維護網路自由。

綜合法新社等媒體報導，梅儒瑞表示，所謂軟鎮壓是指港府愈來愈常在法律體系之外限制港人原本的自由，包括合法團體募資時遭施壓、著名政治漫畫家毫無故不能再發表作品，或餐廳和飯店突然藉口不開放等。

香港上訴法院8日裁決禁播香港民主運動的代表歌曲「願榮光歸香港」後，這個1997年自英國回歸中國的城市要求線上平台撤下這首歌。

梅儒瑞指出，「香港當局已陷入試圖審查某些網路內容的滑坡效應，這引出了一個問題：這件事要怎樣才會結束？」他表示，開放的網路是香港相對中國的主要優勢，中國對網路的嚴格管制「讓外國企業日子相當難過」。

梅儒瑞說：「我真的認為如果香港當局提供更強有力、更明確的保證，讓網路基本上維持自由開放，企業和個人將非常感謝。」

他指出：「我相信香港希望繼續成為一個極具競爭力的地方和環境。但我認為他們可以更明確地說明他們在這個領域的計畫是什麼。」

香港當局2019年打壓支持民主抗議活動迄今，美國已撤銷香港特殊貿易地位，並制裁當地官員。

梅儒瑞指出，華府最感憂慮的是香港警方對在美的批評人士擴大「跨國鎮壓」。不過他表示，美國願意對改善情形做出回應。「如果我們見到轉變，我們非常願意盡其所能，努力與香港建立更好的基礎和更好的關係。」

另據明報報導，日前舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」，有香港及台北選手參賽，香港舉重健力總會主席葉永玉於開幕禮致辭時形容參賽者「來自13個國家」。港府10日晚發稿稱說法涉嫌違反一國原則，「絕對不可接受」，已要求港協暨奧委會深入調查，並提出有效改善方案。

香港 港府 港區國安法

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