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港6歲男童流感病逝 近一個月第4宗兒童死亡個案

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

流感肆虐，再有香港兒童因感染流感死亡，一名男童在發病後兩天死亡。

香港01報導，一名六歲男童在本月4日開始有病徵，發燒及流鼻水，同日曾向私家醫生求醫，並在兩日後因症狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦疫變，該病人沒有接種今季流感疫苗。其病情持續惡化，在8日死亡，為不足一個月內第四宗兒童流感死亡個案。

據報導，最新一期流感及新冠速遞顯示，流感病毒檢測陽性比率為14.54%，較前一周的10.63%大幅上升。至於公院入院率則錄得0.85水平，高前一周的0.82，處於中強度水平，0至5歲入院率則持續上升，高達5.07，處於極高強度水平，即每1萬人入院中有5.07人因流感入院。

另外，過去11天因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為98宗，當中包括56宗死亡個案。至於兒童個案，錄得三宗嚴重個案，一宗為死亡個案。至於過去一周，學校及院舍則錄得42宗爆發個案，受影響人數為163人。

新冠肺炎個案持續上升，據最新一期新冠及流感速遞稱，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有上升，由前一周化驗所檢測到到831宗陽性個案輕微上升至988宗，檢測陽性比率為10.89%。至於過去11天，學校及院舍則錄得21宗爆發個案，受影響人數為119人。

流感疫苗 檢測 香港

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