香港快運改行李政策 最低票價只含隨身物品

國泰航空轄下的香港快運宣傳實施航班新行李規定，由以往兩種機票選擇改為四種，價格最低的一款只包括一件隨身物品，必須放於前方座位之下。（中通社）

主打香港 至台灣、日本 、泰國 等地航點的香港快運（HK Express）宣布，為新的行李政策改設票制，最便宜的票價只包「隨身物品」，且不可放進置物櫃，即日起生效。

香港快運是香港國泰航空旗下的廉價航空公司，香港至台北、高雄和台中是其主要航點，另外還有飛日本、泰國、越南、韓國、菲律賓和中國大陸等地的航點。香港快運以廉航手法經營，實行以行李分類為主的票價規則，同時實施一些附加服務收費。據國泰航空公布的業績，香港快運去年賺4.33億元（港幣，下同，約5539.5萬美元）。

香港快運8日宣布推出新的行李政策，即日生效。由以往的兩種票價選項增至四種，再細分只攜帶手提行李的計算方法，最便宜票價級別的乘客，取消原有的登機行李額，「隨身物品」，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，並必須放入前方座位下，不可放入座位上的置物櫃。

新規定中再上一級的票價同樣不包寄艙行李，包括一件可入座位上的置物櫃的「登機行李」和一件「隨身物品」，合共不能超過7公斤。第三級票價是可帶寄艙行李，需額外加購，按重量收費，分20公斤和32公斤。另外亦新增最高級別的票價，可免費帶寄艙行李。

新票價在5月8日起實施，測試不包寄艙行李的票價，只包攜帶「隨身物品」的票價，較高一級包「登機行李」的票價，每程平約50元。至於5月7日或之前訂票的乘客，仍然能享有隨身物品一件及重量上限為7公斤的登機行李一件。

香港快運稱，新票價選項讓顧客按照旅程的需要作出靈活選擇，減省不必要開支。國泰航空行政總裁林紹波在8日股東會上說，措施是回應客戶在無寄艙行李之下，對機票價格的期望，強調香港快運屬於低成本航空，會參考亞洲區內同業的做法和客戶的需要 。

香港中文大學航空政策研究中心高級講師袁志樂認為，全球的廉航都傾向將票價「拆細」，吸引旅客選擇，指選擇廉航的顧客一般對價格敏感度高，亦希望有更多選擇，令價格可以反映顧客真正的服務要求，而此舉有助增加公司盈利。