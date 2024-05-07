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調查：港48%長者子女移居外地 「以老護老」成趨勢

香港新聞組／香港7日電
香港一項「留港長者」照護調查發現，近半數受訪長者有子女曾於過去3年移居外地， 約75%留港長者現由伴侶或其他年長親友照顧，「以老護老」情況趨向普遍。（中新社）
香港一項「留港長者」照護調查發現，近半數受訪長者有子女曾於過去3年移居外地， 約75%留港長者現由伴侶或其他年長親友照顧，「以老護老」情況趨向普遍。（中新社）

香港日前一項「留港長者」照護調查發現，近半受訪長者有子女曾於過去3年移居外地，其中留港長者為75歲或以上占31%，約75%留港長者現由伴侶或其他年長親友照顧，預料「以老護老」情況趨向普遍，提醒子女移民前要為父母預留金錢。

明報報導，循道衛理中心去年6至12月期間以問卷訪問205名香港65歲或以上長者，結果發現98人、即47.8%受訪者在過去3年曾有一名或以上子女移居外地。當中有21.8%表示不滿意自己在子女離港後的生活，36%留港長者表示有心理或情緒困擾，另有31.8%表示有生理健康問題。

據報導，年逾七旬的鍾太3個女兒均已於早年移民。她幾年前發現膝蓋退化並接受手術，但初期康復情況不太理想，雙腳兩個多月都未能消腫，令她身心大受影響。鍾太說，當時有與女兒視像溝通，但現實只能靠朋友帶她到醫院做物理治療。

報導稱，循道衛理中心長者及健康服務經理徐康泓說，留港長者容易感到孤單，甚至出現社區疏離感；他們與子女通話時，也未必會如實說出問題。徐另指出，受訪的留港長者表示需要情緒支援、服務轉介及實質陪伴，包括四成受訪者期望有恆常的復康運動，以支援健康需求。

報導說，長者及健康服務經理高級經理周安妮表示，中心將於本年第三季推出為期一年的「醫家顧計畫」，為居住灣仔或港島東區的留港長者提供適切的身體及精神健康支援，料惠及約300人。計畫採用能者多付原則，有需要人士可付較低價錢使用服務。

另據大公、文匯報報導，隨著人口日益老化，港府先後於2013年及2018年推出「廣東計畫」及「福建計畫」，讓選擇到兩省養老的香港長者仍可繼續領取港府提供的現金援助，亦可減低香港老齡化帶來的社會壓力。香港海南社團總會及立法會議員黃國6日聯合公布「海南籍港人返鄉養老問卷調查」結果，如將來可在海南領取生果金或長者生活津貼，逾八成受訪者有意到海南養老，故建議港府進一步將相關計畫推行至海南省，讓長者有多一個選擇。

香港 港府 移民

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