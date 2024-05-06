七欖、渣馬、人才峰會加入國安條款 「盼參加者安心」

包括全球人才高峰會、七欖、渣打馬拉松、旅發局的美酒佳餚巡禮等，都加入國家安全條款。圖為香港特首李家超（中）日前觀看國際七人欖球賽。（中通社）

香港 近年力推盛事及活動，包括國際七人欖球賽、渣打馬拉松、旅發局的美酒佳餚巡禮，加上7日開幕、由港府 主辦的全球人才高峰會，場地規則都加了入國家安全條款，提醒參加者要遵守國安法、活動行為不得有違國家安全利益等。

明報報導，香港立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國稱，任何人參加公開活動應守法是常識，「嚴格來說，條條（法例）都要寫明如何做」同時，他說主辦機構或想提醒有新法例，故註明也沒太大問題。議員江玉歡則說，明白港府部門或主辦機構想「好穩陣」（很穩妥），一個部門採用條款、另一個很難不加入，但若活動有外國人士或展商參與，應向對方解釋國安條款含義，令他們安心。

全球人才高峰會和多個大型活動的場地規則提醒，參加者須遵守香港法例，包括《國旗及國徽條例》、《港區國安法》或《維護國家安全條例》及其他國安相關法例。參加者也要確保其行為或活動不會「可能構成或可能導致違反國安法、《國安條例》」或「有損國家安全利益」。

田徑總會舉辦的渣馬條款提及，若參加者進行或企圖進行違反香港法律及國安法行為，或行為構成不利國家安全，可取消資格及禁止將來參賽。英國石油 公司蜆殼的香港分公司年初舉辦「Fuel So Great」，給會員車主駕駛到沙頭角紅花嶺，條款提及參加者須同意不作出或不企圖作出違法行為，包括但不限於國安法。

主辦全球人才高峰會的港府人才辦回應稱，希望每個參加者都能安心參與活動，有關條款也是不少活動主辦單位做法，相信參加者樂於遵守。欖球總會說，七欖條款旨在讓觀眾了解賽事須知和程序，包括提醒觀眾在守法的前提下觀看賽事。蜆殼回覆說，條款是確保參加者不會有不當行為。

有機構稱是因履行牌照或港府指引，加入國安條款。去年舉辦太古「港樂．星夜．交響曲」的香港管弦樂團說，為舉辦音樂會須申請牌照，根據《公共娛樂場所規例》，持牌人須確保持牌處所內的行為或活動不會涉及可能構成或相當可能會引致危害國安的罪行。