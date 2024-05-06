香港五一黃金周吸76萬內地客 消費估逾2.5億美元

內地五一黃金周假期5日結束，香港文體旅局局長楊潤雄表示，內地旅客預計額外帶來超過20億港元消費收益。 （中新社）

一連5天內地「五一黃金周」假期5日結束，雖然連日來天氣不穩，間有狂風暴雨 ，但截至5日晚9時，過去5天有近76萬人次內地旅客訪港，接近原先估算的80萬人次。無論傳統旅遊景點抑或多處深度遊景點，都見到有內地遊客打卡。有商場指黃金周成功帶動人流及生意，生意額上升12%。

綜合文匯報、明報報導，有議員則估計旅客消費模式改變下，一些小店的銷售額有所提升。港府 文化體育及旅遊局局長楊潤雄5日估計，黃金周訪客可為香港帶來逾20億元（港幣，下同，約2.5億美元）收益，部分旅遊熱點商戶生意增加兩三成。不過，有餐飲業界估算業界只占其中一成，即約2億元收益，整體生意額仍較去年同期下跌一成。

楊潤雄5日在電台節目表示，今年黃金周雖有數天下雨，整個廣東省也受到不穩定天氣影響，可能影響部分內地旅客延遲訪港，但整體訪客情況並不差。他說，今年首4天較去年首4天增加了20.5%。

港府早前預計五一黃金周有680個內地入境團赴港，楊潤雄指首天有560團登記，假設每團50人，即約有3萬名內地旅客，符合港府預期。

內地旅客帶動本地商戶生意，新地表示旗下新城市廣場黃金周假期斥資700萬元作活動推廣費，吸引旅客及本地顧客消費，一連5天內地假期成功帶動人流及生意額按年分別升10%及12%，當中以餐飲、服裝、超市百貨、影音、珠寶鐘錶及美妝產品最受惠。

信和集團租務部副總經理梁燕玲亦指旗下商戶整體消費有10%增長，較明顯的是餐飲和運動用品，因天氣不穩，令顧客留在商場消費。

不過，批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，相較去年黃金周假期，今年售賣黃金、化妝品的行業銷售額一般，有黃金商戶向他反映較上年相比有跌幅。他認為與今年出現大雨、黃金價 格較去年貴約20%有關。

他並指出，去年五一黃金周前夕，港府派發第一期消費券，相信令不少市民前往買金，而現時內地旅客赴港不再以購物為主，主要喜歡到各區一些小店打卡，例如品嘗雲吞麵和購買小禮品等，相信該些小店的銷售額會有提升。