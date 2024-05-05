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紅雨襲港7小時 將軍澳300車泡水 長洲包山棚架塌

香港新聞組／香港5日電
香港民眾4日在臉書「西貢將軍澳討論區」回報，停車場淹水，大量汽車浸泡在泥水中。（取材自臉書）
香港民眾4日在臉書「西貢將軍澳討論區」回報，停車場淹水，大量汽車浸泡在泥水中。（取材自臉書）

自4月中下旬開始，珠江口一帶受到「高空擾動」影響，連續出現暴雨及強對流天氣，香港同樣受到狂風暴雨侵襲，天文台4日上午7時40分發出黃色暴雨警告，8時55分改發紅色暴雨，至下午3時50分才改發黃色暴雨警告。截至下午4時，香港普遍錄得超過50毫米雨量，而將軍澳部分地區的雨量更超過400毫米，學校停課、交通受阻，多地停車場淹水，大量汽車浸泡在泥水中。

香港天文台4日接連發布雷暴警告、水浸和山泥傾瀉警告，將軍澳及西貢多處道路水浸，市...
香港天文台4日接連發布雷暴警告、水浸和山泥傾瀉警告，將軍澳及西貢多處道路水浸，市民出行艱難。（中通社）

文匯報報導，雷雨帶橫掃香港東部，西貢及將軍澳在早上一度錄得一小時內逾110毫米的雨量，以致處處澤國，日出康城領都對開露天停車場近300輛車更被水淹浸；環保大道一帶、坑口部分道路及將藍隧道水浸，有車輛在路中死火，多條巴士和小巴服務受阻，西貢清水灣五塊田等多處山泥瀉。截至4日晚8時，港府有關部門最少接到16宗水浸及15宗山泥傾瀉報告。

天文台預測，5日驟雨會逐漸減少，日間短暫時間有陽光，雖然的強雷雨帶已遠離，但珠江口以西仍有強雷雨區發展，可能會再為香港帶來大雨，呼籲市民保持警惕。

香港天文台4日接連發布雷暴警告、水浸和山泥傾瀉警告，西貢將軍澳多地嚴重水浸，經渠...
香港天文台4日接連發布雷暴警告、水浸和山泥傾瀉警告，西貢將軍澳多地嚴重水浸，經渠務署人員緊急清理後，水逐漸散去。（中通社）

上午11時許，天文台一度預告有可能發出黑色暴雨警告，其後強雷雨區靠近香港的速度減慢。下午3時50分，天文台改發黃色暴雨警告，但雨勢一直持續，同時伴隨狂風雷暴。下午5時35分左右，長洲泳灘錄得每小時超過100公里的猛烈陣風 ，為長洲太平清醮搶包山比賽而搭建的三個包山棚架，被強風吹塌。其間，港府各有關部門以及地區關愛隊紛紛出動，安排人員跟進各區疏導積水等工作，讓水浸情況迅速受控。

香港天文台4日發出紅色暴雨警告信號，將軍澳雨量一度超過200毫米，市民冒雨出行。...
香港天文台4日發出紅色暴雨警告信號，將軍澳雨量一度超過200毫米，市民冒雨出行。（中新社）

截至4日晚7時，香港多處地區錄得超過90毫米雨量，將軍澳部分地區的雨量更超過400毫米 。

對近日天氣反常，香港天文台在3日指出，香港受到相關強對流天氣影響，4月出現反常惡劣天氣，包括氣溫錄得較正常值高逾攝氏3度，屬有紀錄以來4月份的最高；總雨量為257.1毫米，較正常值153毫米多約68%。此外，4月分別有清水灣出現水龍捲、元朗有冰雹報告、大澳曾錄得每小時約110公里的猛烈陣風等。

天文台表示，在全球暖化背景下，氣溫上升會增加大氣中可容納的水汽及加劇水循環，強降雨發生的機會亦因而增加。

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