國際資金重返香港股市 恒指連9漲 2周升14%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 股市正逐漸受到國際資本青睞，根據高盛信息顯示，之前投資 人在亞太區域只關心日本 和印度的投資機會，但過去這段時間，全都改為關注內地及香港，其中又以國際大型資產管理公司最為活躍，一些長線資金在持續買入中國股票。

截至3日，恒生指數已連續第九個交易日收漲，創2018年以來最長連漲紀錄，過去兩周累計漲幅達13.9%，成為全球表現最佳的主要指數，而且已進入技術性牛市。

在此之前，由於全球投資者對中國經濟前景的擔憂，以及地緣局勢緊張帶來影響，港股市值蒸發了近3兆美元。

證券時報報導，國際投資者重新開始研究香港市場的投資機遇，並且有一些長線投資的基金持續在買入中國公司的股票，主要集中在大型指數成份股，比如友邦保險、美團和騰訊控股。

分析人士認為，一些在前期減持中國股票的基金經理正在尋求回補並快速建倉。

但與此同時，對沖基金及共同基金在投資中國的比例上仍然很低，他們持續觀察相關數據。如果市場持續活躍，港股市場會重新獲得這些資金的關注。

至於資金選擇在當下買入港股，最初起因是在4月，內地證監會發布五項對港合作措施，包括放寬ETF產品範圍、納入REITs、支持人民幣交易櫃檯、優化基金互認和暢通上市融資通路。新規有助暢通互聯互通機制，為香港資本市場引入資金活水、提升流動性。

與此同時，日圓走入了一個急速的下跌通道當中，從4月9日到4月29日，日圓兌美元從151.5最高貶到160.2上方。

日圓的無制序下跌迫使一些資金轉移回內地和香港等價值被低估的市場。中國經濟的復甦和政策面的轉暖，也是吸引外資的重要看點。

最後就是港股市場的估值，在此波上漲之前，已經來到了全球主要市場最低水準，恒生指數本益比僅只有8倍出頭，而美股市場的主要指數都在25倍以上，日本市場在20倍以上。恒指僅比1997年交接時的水準高出不到20%。可以說，情緒已經到了一個極端低位。