支持黎智英標語 「快閃」英國倫敦橋
每年5月3日是聯合國「世界新聞自由日」。自由亞洲電台報導，海外港人組織「香港自由委員會基金會」2日於英國倫敦及美國華盛頓特區舉行「快閃」活動，於多個地點投射影像，呼籲外界關注黎智英及兩名正在囚禁於中國的新聞工作者。
央廣報導，76歲的黎智英是蘋果日報創辦人，也是中國政府為鎮壓香港反對派而實施《國家安全法》後的首批主要打擊對象之一。黎智英2020年8月被捕，此後他一直被拘留，不得保釋。他正在因多項煽動叛亂和勾結外國罪而受審。「黎智英案」正在香港高等法院審理，不設陪審團。
另兩名受關注的新聞工作者是獨立記者黃雪琴和中共黨報《光明日報》資深編輯董郁玉。
黃雪琴長期報導中國的#MeToo女權運動。她在2019年10月因報導香港反政府示威活動而被拘留，拘留期間被搜出身懷標題為《身為記者不是犯罪》的筆記。黃雪琴面臨「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」兩罪，案件去年9月在廣州開庭審理，但她至今下落不明。
同樣下落不明的董郁玉被中國指控從事間諜活動。董郁玉經常撰寫有自由主義傾向的評論文章。他是在2022年2月與日本駐華大使館工作人員會面後，遭北京市國家安全局拘押，同年3月以間諜罪遭起訴。
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