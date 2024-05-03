美媒RFA離港後 WSJ香港駐站規模大減 亞洲總部將遷往新加坡

香港示意圖。(圖：shutterstock)

在香港 基本法23條陰影下，又有國際媒體選擇撤離香港。由美國國際媒體署資助成立的自由亞洲電台（RFA），3月底撤出所有在香港的員工，辦公室在4月中關閉，近日又傳出美國華爾街 日報（WSJ）將把亞洲總部遷至新加坡 ，香港駐站的記者及編輯規模大幅減至個位數。

據了解，美國華爾街日報（WSJ）部分香港記者會調至新加坡或亞洲其他地方，另有多名駐港記者和編輯被裁，解雇人數占目前香港駐站規模逾半。

明報報導，WSJ總編輯Emma Tucker 2日在內部通函表示，「一如我們報導的許多公司一樣」，WSJ會將亞洲運作重心由香港轉移至新加坡，並提及部分同僚將被迫離開，大部分來自香港。同時WSJ將在新加坡新設編輯，領導報導包括中國股市、樓市、電動車、港股等商業新聞。

據報導，通函未直接提及香港政治環境或國家安全法律，不過多名WSJ新聞工作者均指不排除與香港近年事態有關。與新聞部獨立運作的WSJ評論部過去多次發表社評批評北京箝制香港人權，對壹傳媒創辦人黎智英案提出質疑，外交部駐港公署及特區政府曾點名批評該報有關《基本法》23條本地立法的社評。

WSJ先前也曾縮減在港規模，包括裁減編輯。

另外，美資律師行Mayer Brown宣布將與旗下合夥的老牌律師行「孖士打」拆夥，根據雙方達成的原則性協議，孖士打將脫離Mayer Brown的國際業務，並恢復其英文名Johnson Stokes & Master（JSM）。有關協議有待香港律師會批准，雙方稱希望今年底生效，明年中完成過渡安排。

據了解，孖士打無裁員計畫，大部分客戶、律師及合夥人也將過渡並留在孖士打。Mayer Brown則會繼續在港營運。