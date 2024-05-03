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「重慶森林」上映30年 金城武便利店打卡熱點 鳳梨盲盒限時售

香港新聞組／香港3日電
電影「重慶森林」適逢今年上映30周年，戲院將戲中的便利店重現在大堂。（取材自戲院）
電影「重慶森林」適逢今年上映30周年，戲院將戲中的便利店重現在大堂。（取材自戲院）

王家衛電影《重慶森林》上映30周年，將以全新4K修復版再次躍登戲院大銀幕。

香港01報導，為配合電影上映，英皇戲院與澤東電影合作，5月1日起於英皇戲院尖沙咀iSQUARE 8樓特設《重慶森林》主題展覽，免費入場。是次展覽劃分為三個展區，費盡心思將戲中重要元素展現觀眾眼前，觀眾透過展覽對電影有更深層次了解，彷彿走進電影當中，開展一趟《重慶森林》的旅程。

便利店是《重慶森林》重要場景之一，警察663（梁朝偉飾）及何志武（金城武飾）都分別前來光顧。663在便利店烘乾阿菲送他的登機證、何志武持續30天來買鳳梨罐頭，便利店滿載著幾位主角一點一滴的生活痕跡。

一直走到戲院盡頭的展區，觀眾會被電影強盛陣容及造型吸引，駐足觀賞，展區左邊牆身是四位主角的巨型劇照 —林青霞、梁朝偉、王菲、金城武；右邊牆身是電影經典對白， 包括讓觀眾印象深刻的︰「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」展區正中央擺放著兩個特別為《重慶森林》30周年而設計的巨型鳯梨罐頭，鳯梨罐頭與電影有著密不可分的關係，英皇戲院特別將這個重要元素帶到展覽中，讓觀眾拍出自己的獨有風格，絕對是展覽的打卡熱點。

為慶祝《重慶森林》上映30周年，Block 2 Distribution與TRLab聯合推出限時發售紀念款「鳳梨罐頭盲盒」，在每一個神秘的罐頭中都隱藏著一款精美配飾，合共九款，對應著電影中的九個「經典時刻」。極具收藏價值的「鳳梨罐頭盲盒」458港元（約58美元），《重慶森林》的觀眾可憑優惠碼以85折購買。

梁朝偉 香港 王菲

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