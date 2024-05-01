香港航空五一客量增1.5倍 年底增聘5成空服員

香港航空預計今年五一黃金周期間內地客大增，航班預訂率比去年增長超過1.5倍。（新華社）

疫後香港 航空業恢復理想，香港航空指現時航班量已完全恢復至疫情 前水平，預計今年五一黃金周期間內地客大增，整體航班預訂率比去年增長超過1.5倍。

大公報報導，香港航空主席孫劍鋒表示，目前財務狀況良好，盈利增多，今年將再引進8架新飛機，同時開通台灣台中線、中國大陸烏魯木齊，以及更多「一帶一路 」等相關航線，人手上亦會在年底增加5成機艙服務員。

香港航空主席孫劍鋒表示，港航在今年第一季的業務表現及航班運力恢復情況理想，乘客人次較去年同期增長超過兩倍，每天航班量已恢復到疫情前的水平，每架飛機平均每日利用率已達到11.3小時的高水平。

今日為五一黃金周的第一日，孫劍鋒表示，今年五一假期的整體航班預訂率，比去年增長超過1.5倍，其中內地及亞洲免簽證城市最受歡迎，成為主要增長點，公司已將部分航線轉移至北京和上海。他稱，現時每周已增加了17個航班，每周總共116個內地航班，同時五一期間亦將增加華東及曼谷航班運力，以應付需求。

香港航空早前面對財務危機，在去年4月完成重整計畫，孫劍鋒表示，重整很徹底，過去一年已經消除了大部分的債務，目前財務狀況健康良好，盈利增多，並與世界重新建立了聯繫，陸續恢復航線和開闢新航點，「目前的航線網路已經涵蓋接近30個目的地，包括常規性、季節性和包機航班，平均客座率已恢復到85%。」

為積極擴充機隊，香港航空今年計畫引進8架新飛機。在人手方面，孫劍鋒稱，目前員工數目充裕，與航線相匹配，同時公司需增聘1成多機師，以及5成的機組人員，以滿足恢復業務和發展的需求，預計到今年底，整體員工數目將恢復至疫情前的7成，未來會持續在本地及全球進行招聘。

被問及恢復初期的機票價格較貴的問題，孫劍鋒指，難以預測這種情況的持續時間，不過總體來講，現時的機票價格已經回落到合理水平，只有部分熱門地點或旅遊旺季，票價較高，他估計票價的下調空間已經不多。