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2周3童亡 香港流感高峰恐持續至夏季

香港新聞組／香港1日電
香港流感高峰已持續16周，有機會打破2017年冬季流感持續最長的紀錄，近兩周錄得3宗兒童流感死亡個案。圖為市民戴口罩在銅鑼灣出行。（中通社）
香港流感高峰已持續16周，有機會打破2017年冬季流感持續最長的紀錄，近兩周錄得3宗兒童流感死亡個案。圖為市民戴口罩在銅鑼灣出行。（中通社）

香港冬季流感高峰轉勢，近兩周錄得3宗兒童流感死亡個案。港府衛生署及香港醫院管理局昨日召開記者會指出，今次流感高峰已持續16周，預計仍會持續一段時間，並有機會打破2017年冬季流感持續最長的紀錄。防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除今季持續至接連夏季流感。

香港文匯報報導，最新一宗兒童流感相關死亡個案，涉及一名無接種流感疫苗的4歲女童，她於25日起發燒及喉嚨痛，26日被帶到聖保祿醫院急症室求醫，同日入院，出現腦病變及抽筋症狀，其後病情持續惡化轉送東區醫院，延至29日早上離世。

今波流感由最初以甲型H3流感病毒為主，逐漸轉為甲型H1，導致新一輪感染，至今已錄得559宗成人重症，當中346人死亡，大部分是65歲以上長者，並引起22宗兒童重症，3宗死亡，大部分患者沒有接種疫苗。另外，新冠個案亦輕微上升，有19宗重症，3名兒童死亡。

衛生防護中心數字顯示公立醫院流感入院率升至0.69，實驗室陽性比率亦上升至9.76%，全部都高於基線水平。衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，流感重症成人個案主要為65歲或以上長者，近七成未有接種疫苗，八成同時患有各種慢性疾病。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，最近兩周醫院服務需求有輕微上升，急症室及內科病房使用率均於高位徘徊，兒科病床使用率較為緊張，由90%上升到109%至110%之間，預計五一公眾假期求診和入院人數會周期性上升。醫院已有應對機制，包括在兒科病房加設病床，將年齡較大病童轉往成人病房，以及轉往有病床的醫院等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，流感高峰將延長數星期，「近年比較長的（流感）季節，2017年都去到18周，但今次已去到16周，當然有可能再長一點都未定的。」

流感疫苗 香港 港府

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