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香港首季負資產個案增近3成 20年最高

香港新聞組／香港1日電

香港金管局公布最新數據顯示，今年首季末負資產個案增至約3.2萬宗，較去年第四季末的約2.5萬宗增27.5%，同時季內負資產個案宗數，亦為2004年第一季末以來的季度新高。

大公報報導，金管局昨日公布，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第4季末的25163宗，增加至今年第1季末的32073宗，是二十年來最高，這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計畫的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第4季末的1313億元，增加至今年第1季末的1653億元。

該局發言人表示，今年第1季負資產住宅按揭貸款宗數上升，主要是因為住宅樓價在去年4季下跌5.4%後，今年首兩個月再跌2.8%所致。即使3月住宅樓價回升1.1%，最新的負資產宗數尚未完全反映3月樓價的變化。按保計畫的原意，是按風險為本原則幫助市民置業。

計畫對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率。如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計畫對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。

發言人表示，必須指出的是，銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。2024年3月底，整體按揭貸款拖欠比率只有0.09%，負資產個案的拖欠比率亦只有0.06%，反映絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

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