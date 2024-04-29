緬懷金庸對港文化貢獻 前秘書分享大師小說以外作品

為紀念金庸誕辰100周年，由香港新聞工作者聯會主辦的紀念金庸百年誕辰論壇28日在香港故宮文化博物館舉行。（中通社）

金庸（查良鏞）是20世紀最具影響力的武俠小說作家，同時是傑出的報人和評論家，對香港 乃至中華優秀文化發展有重大意義。為紀念其誕辰100周年，由香港新聞工作者聯會主辦的「俠之大者．為國為民」紀念金庸百年誕辰論壇28日於香港故宮文化博物館 演講廳舉行，400多名政商、傳媒、教育、文化和學術等領域人士出席。

大公文匯報報導，香港政務司司長陳國基出席論壇開幕式致辭時表示，相信通過論壇，金庸文化的熱潮將進一步延續下去，金庸作品的俠義精神將進一步發揚光大，講好中國故事，講好中華文化故事。

「俠之大者•為國為民」紀念金庸百年誕辰論壇特邀多名嘉賓，回顧與金庸先生交往的故事。他們以自身事例，從不同的角度出發，追憶金庸先生對中國文化以及新聞事業的貢獻。

為紀念金庸誕辰100周年，由香港新聞工作者聯會主辦的紀念金庸百年誕辰論壇28日在香港故宮文化博物館舉行。圖為金庸前秘書李以建進行主題演講。（中通社）

金庸前秘書李以建在金庸身邊工作24年，金庸去世後，他又幫忙整理遺物手稿。李以建在現場分享金庸武俠小說之外的文化寫作，從金庸寫作的六大範疇，電影評論、專欄文章、翻譯作品、學術論文、散文、社評出發，認為金庸的話語世界中，有巨大的冰山之下的部分等待被發現。

金庸筆下的雲南無量山生機勃勃，變化莫測。雲南省普洱市景東縣委副書記李八一表示，無量山以「高聳入雲不可躋，面大不可丈量」之意得名，「如果金庸心中有座山，必然是無量山，如果心中有江湖，那就是無量江湖。」

金庸的武俠小說中有不少武林高手精通圍棋。作為職業棋手，徐瑩在論壇上從「金庸愛圍棋」和「圍棋人愛金庸」兩個角度，談她所了解的金庸與圍棋的緣分。