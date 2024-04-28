撤辣滿2個月 香港新盤成交達去年60%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 全面「撤辣」兩個月，終於扭轉樓市跌勢，鷹君夥港鐵的何文田站上蓋朗賢峯ⅡB期，挾低開鄰盤25%兼重返8年前水平大收旺場，昨日首輪推260伙，市傳全日搶清，保守估計約40組大手客掃貨，最大手逾3000萬元(港幣，下同，約385萬美元)買入3伙。

大公報報導，綜合市場消息及一手成交紀錄冊，撤辣滿兩個月，新盤共錄6000宗成交，成交金額近700億元，等同去年全年的近60%及64%，可見撤辣的威力。

報導指出，朗賢峯為撤辣之後第四個港鐵站上蓋項目，累收7500票，超額認購近28倍。昨日首輪推售260伙，發展商拆分3個揀樓組別，購買3至8伙的大手客歸入最優先揀樓的V組，接著的A組則可購入1伙指定單位或上限3伙，B組可購最多2伙。

港鐵於撤辣後賣樓開快車，於個多月內連推4個鐵路物業，包括會德豐地產的日出康城SEASONS PLACE、PARK SEASONS、長實黃竹坑Blue Coast，以及昨日開售的朗賢峯，4個物業銷售均報捷。

綜合市場消息，本月至今新盤共錄約1760宗成交，較上月逾4100宗回落57%，顯見全城購買力於3月經一輪狂風掃落葉式的掃貨後，本月一手略為回氣，似有後勁不繼。不過，若以撤辣滿兩個月計，一手共售6000伙，吸金近700億元，是去年全年售逾萬伙吸金逾1100億的近60%及64%。至於撤辣後的第三個月能否保持旺勢，則要取決於新盤開價的吸引程度。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，本周末一手成交可達300宗，預計全月錄2300宗，雖比3月下跌，但仍屬正常偏高水平。撤辣後兩個月，一手成交金額接近700億元（未計朗賢峯ⅡB期），反映一手成交暢旺。