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楊紫瓊獲美國「總統自由勳章」 5/3白宮頒獎

香港新聞組╱香港28日電
楊紫瓊獲得美國「總統自由勳章」，是華裔女演員第一人。(路透)
楊紫瓊獲得美國「總統自由勳章」，是華裔女演員第一人。(路透)

61歲影后楊紫瓊近年來事業、愛情兩得意，除了成為奧斯卡首位亞裔影后，去年更與愛情長跑20年的法拉利總裁尚陶德步入禮堂；近日她再傳好消息，獲得美國最高平民榮譽「總統自由勳章」，該勳章將由美國總統拜登親自頒發，5月3日在白宮舉行頒獎典禮。

綜合港媒報導，「總統自由勳章」與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽，前者由已故美國總統甘迺迪於1963年設立，表揚對美國安全或國家利益做出卓越貢獻，或在文化等重要領域有特別貢獻的人士，受獎者不需要是美國公民；所以馬來西亞華裔的楊紫瓊符合資格，而她也是首位獲得此勳章的華裔女演員。

過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士包括已故「貓王」艾維斯（Elvis Presley）、兩屆金像影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）、好萊塢導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等，非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）、已故英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）等。

報導指出，馬來西亞怡保出生的楊紫瓊，自小習芭蕾舞，1980年代在香港影壇出道，拍過「皇家戰士」、「詠春」及「宋家皇朝」等眾多港產片，她演出的「臥虎藏龍」當年獲奧斯卡多個獎項，並憑「007明日帝國」(Tomorrow Never Dies)跨足國際影壇，讓許多西方觀眾認識她。

2018年全亞裔卡司的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），楊紫瓊飾演男主角的母親；2021年電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），她飾演尚氣阿姨映南；之後楊紫瓊還演出朱浩偉執導的奇幻歌舞片「魔法壞女巫」（Wicked: Part One），以及詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達」第3及第4集。

楊紫瓊參演的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）為她創造事業高峰，囊括多個影后殊榮，包括金球獎女主角、美國演員公會女主角、獨立精神獎最佳主角演出、奧斯卡最佳女主角等。現在再獲頒總統自由勳章，5月3日由拜登頒發，未知到時她是否親自出席頒獎典禮。

楊紫瓊 奧斯卡 拜登

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