楊紫瓊獲美國「總統自由勳章」 5/3白宮頒獎

楊紫瓊獲得美國「總統自由勳章」,是華裔女演員第一人。(路透)

61歲影后楊紫瓊 近年來事業、愛情兩得意,除了成為奧斯卡 首位亞裔影后,去年更與愛情長跑20年的法拉利總裁尚陶德步入禮堂;近日她再傳好消息,獲得美國最高平民榮譽「總統自由勳章」,該勳章將由美國總統拜登 親自頒發,5月3日在白宮舉行頒獎典禮。

綜合港媒報導,「總統自由勳章」與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽,前者由已故美國總統甘迺迪於1963年設立,表揚對美國安全或國家利益做出卓越貢獻,或在文化等重要領域有特別貢獻的人士,受獎者不需要是美國公民;所以馬來西亞華裔的楊紫瓊符合資格,而她也是首位獲得此勳章的華裔女演員。

過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士包括已故「貓王」艾維斯(Elvis Presley)、兩屆金像影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)、好萊塢導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等,非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女(Mother Teresa)、已故英國前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)等。

報導指出,馬來西亞怡保出生的楊紫瓊,自小習芭蕾舞,1980年代在香港影壇出道,拍過「皇家戰士」、「詠春」及「宋家皇朝」等眾多港產片,她演出的「臥虎藏龍」當年獲奧斯卡多個獎項,並憑「007明日帝國」(Tomorrow Never Dies)跨足國際影壇,讓許多西方觀眾認識她。

2018年全亞裔卡司的「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians),楊紫瓊飾演男主角的母親;2021年電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),她飾演尚氣阿姨映南;之後楊紫瓊還演出朱浩偉執導的奇幻歌舞片「魔法壞女巫」(Wicked: Part One),以及詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的「阿凡達」第3及第4集。

楊紫瓊參演的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)為她創造事業高峰,囊括多個影后殊榮,包括金球獎女主角、美國演員公會女主角、獨立精神獎最佳主角演出、奧斯卡最佳女主角等。現在再獲頒總統自由勳章,5月3日由拜登頒發,未知到時她是否親自出席頒獎典禮。