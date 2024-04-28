「鬥橋不鬥平」港迎80萬五一客 酒店入住率料達9成

尖沙咀海濱花園海域5月1日將舉行海上煙火秀。(中通社資料照片)

內地五一黃金周將到，維港兩岸將舉行海上煙火、演唱會、購物節等活動，料可吸引80萬內地旅客到香港 ，估計比去年增加至少三成；酒店近日訂房率已達六成半，業者有信心入住率可達九成。

港府 財政司長陳茂波說，政府會爭取更多旅客來港，爭取更多國際活動在香港舉行。對香港人北上消費的熱潮，他稱香港從來都不是以「鬥平」即鬥便宜來吸引旅客，而是「鬥質素」及「鬥橋」即鬥好主意來爭取遊客，香港商戶最重要是做好自身服務。

大公報報導，港府昨日公布多項應對黃金周旅客措施，包括港鐵東鐵線往羅湖的尾班車將延遲開出，7條本地線合共增加540班車；運輸署已向跨境巴士營辦商增發四成的特別加班配額，有營辦商表示全數出動人手應對旅客需求。

報導指出，香港在五一黃金周期間的娛樂與購物活動多，5月1日在尖沙咀海濱花園附近海面舉辦海上煙火表演；台灣天團「五月天」4月30日至5月8日將在中環海濱活動空間舉行七場演唱會；「油尖旺購物節」5月1日啟動，2000家商戶參加，包括食肆、酒店及零售店等，推出不同優惠刺激旅客和市民消費。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，集團旗下兩間酒店平均預訂率已達六成半，相信黃金周期間平均入住率可達九成。他說今年平均房價較去年五一有降低，期望港府開放更多自由行城市，惠及業界。

公共運輸方面，運輸署已向跨境巴士營辦商增發比平日多四成的特別加班配額；配合「五月天」演唱會，將有一系列交通安排，包括東鐵線由金鐘往羅湖的尾班車，延至晚上11時32分開出。

港鐵方面，7條本地路線將於5月1日、4日及5日加班；城巴方面，開篷觀光 巴士將於五一黃金周起，加強班次至最密20分鐘一班車；機場快線及口岸特快服務於5月1日增加至最密7分鐘的班次，本地旅遊路線增加至少逾百班車。

旅發局總幹事程鼎一稱，預料今年五一入境香港的內地旅客會比去年增加至少三成，整體應可超過80萬人次，但應該還不到疫前99萬人次的水平。