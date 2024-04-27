7.15推再就業津貼 港鼓勵中高齡復業

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 特首李家超表示，將於今年7月15日推出「再就業 津貼試行計畫」，鼓勵中高齡人士重返職場。而「468」連續性合約方案（連續4周合計工時達68小時）已達成共識，可保障短工時雇員的工作時數。

文匯報報導，香港勞工 處26日舉行2024年勞動節酒會，李家超致辭時表示，感謝所有辛勤工作、推動社會繁榮進步的打工仔。他表示，香港總勞動人口超過380萬，每一個都是社會蓬勃發展的基石。

李家超表示，每名雇主必須為員工提供安全健康的工作空間、充足的培訓、健全的裝備，每名工作場所提供者要提供妥善和符合安全守則的工作環境，而每名雇員亦要自覺遵守安全守則，在前線遇上工業安全問題要馬上向雇主反映，共商改善方案。

談到鼓勵中高齡人士重返職場，李家超表示，去年的施政報告提出推行「再就業津貼試行計畫」，為重投勞動市場的中高齡人士提供津貼。試行計畫將在今年7月15日推出，期望計畫可進一步釋放潛在勞動力，同時確保本地工人優先就業。

此外，雇員再培訓局正加強本地培訓及推動就業，並落實調高再培訓津貼的每月限額至8000港元（約1021美元），亦推展「培訓就業一條龍」試行計畫，讓人力短缺行業的雇主以「包班」形式提供職前培訓，減輕招聘困難。