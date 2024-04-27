港「槍王」何孟強擁軍火庫被捕 成龍曾為他求情

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方有組織罪案及三合會調查科（O記）26日公布，日前在沙田一個迷你倉搜出大量武器，當中包括18支手槍、逾100發子彈及大批長短槍械部件、電槍及刀具等，以涉嫌「無牌管有槍械」及「藏有違禁武器」及「行使虛假文書」罪，拘捕該批武器物主、有「槍王」之稱的何孟強。

綜合媒體報導，調查發現，何孟強用偽造的身分證明文件租用迷你倉，於2021年中開始租用，至於何時開始存放軍火，仍有待進一步調查。警方強調，調查行動仍然繼續，會積極調查檢獲物品的來源、被捕人士管有武器的意圖、武器是否牽涉其他案件，以及追查被捕人是否有其他同黨，不排除有更多人被捕。

有「槍王」外號的何孟強早年曾在多項射擊比賽獲獎，並為電影《重案組》及《警察故事》系列等擔任技術指導。不過他亦至少五度因槍械被控，更先後在內地及香港入獄，在兩地累積被判刑近10年，其中2012年在香港被控無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等四罪，當時獲影星成龍求情，最終被判監五年。

何孟強1998年和2002年分別曾獲香港公開實戰射擊大賽冠軍及北京IPSC國際射擊邀請賽標準槍組金牌。他1990年代成立槍會，亦與成龍合辦生意，租借槍械供拍攝電影，兼任射擊技術指導。2005年7月，何涉嫌在無有效牌照下運送手槍及約3500發子彈往香港槍會，被罰款6000元（港元，下同，約766美元）。

2007年8月，何涉嫌走私兩支手槍，經皇崗入境內地時被內地海關拘捕，其後被判監四年半。由於身在內地服刑，何孟強在港持有的槍牌未有續牌。香港警方2007年9月搜查他位於火炭桂地街工廈的單位，檢獲35萬發子彈、一磚第四類型塑膠炸藥、約60件爆炸裝置及一支M136 AT4反坦克炮炮管，超出其牌照上限。何2012年返港時再被捕，翌年在高等法院裁定「無牌管有彈藥」及「明知而管有爆炸品」罪成，判監五年，2016年出獄。

何出獄後獲香港一間射擊會恢復射擊會籍，可接觸和使用槍械，引起爭議，警方當時稱已接獲投訴，會按既定程序處理。他及後兩度因藏械被控，有組織罪案及三合會調查科在2020年4月及2021年12月分別搜查他在火炭工廈的單位並發現槍械，2020年案件待今年5月在區院審理，2021年案件則被罰款1.2萬元。