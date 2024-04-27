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香江觀察／五一黃金周 內地客赴港熱情重燃

香港特派員李春
為期6天的「五一黃金周」假期將至，香港入境處預估將有80萬內地旅客人次、680個內地團南下湧港。（中新社）
為期6天的「五一黃金周」假期將至，香港入境處預估將有80萬內地旅客人次、680個內地團南下湧港。（中新社）

5月將臨，對香港來說5月意味著又一個長假期到臨，不過這回不是香港的長假，不會是香港人又一次「北上春運」，而是內地的「黃金周」，預計在5月1日至5日的長假期間，將有大規模的內地客南下湧港。

一遇長假，都會先看香港入境處的口岸出入預測。香港入境處預計，內地五一「黃金周」假期，整體會有590萬人次出入境，其中505萬人次會經陸路出入，其中5月1日為高峰期，估計有約百萬人次出入境。預料羅湖口岸會是最繁忙陸路口岸，平均每日有20萬人次。

深圳邊檢總站則預測，深圳各口岸預計日均出入境人員將達77萬人次，客流峰值或將突破87萬人次。這是繼本月初復活節及清明假後，深港兩地口岸另一個人流高峰。深圳方面預測，陸路口岸入境客流高峰預計出現在5月1日和4日，出境客流高峰預計出現在5月1日和5日。

用香港入境處和深圳邊檢總站的預測數據，已可大致分析今次五一長假的深港間的人流狀況，但更直接的預測則由內地方面一間旅遊數字營銷公司的調查數據報告，這份「中國遊客情緒調查報告」最特別的預測有兩點，一是內地客有意出境遊的已增至63%，這是一個較高的增幅；二是香港成為最多人已預訂的目的地，這顯示內地客赴港熱情重燃。

更進一步地來看這份報告的預測，去年同期內地旅客出境旅遊意願是41%，所以今年是大升22個百分點。可以對照的是，去年同期是疫期剛過，旅遊只算逐步復常。

其次看內地旅客出境遊，香港成最多人已預訂目的地，其比率是已預訂者中的32.6%，要留意的是「已預訂」這個詞，因調查中還有另一選擇，是「最想去的目的地」，這一選擇的答案，在內地客心目中，南韓稱冠，其次是傳統熱點泰國和日本，香港只排第八，而選擇預訂香港，其中一個重要理由是他們認為香港安全。

香港 復活節 泰國

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