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港撤辣效應 樓價連跌10月 終於回升1%

香港新聞組／香港27日電
香港房屋局數據顯示，香港未來3至4年私人住宅一手潛在供應增至11.2萬個單位，再創新高，按季增加3000個。（中通社）
香港房屋局數據顯示，香港未來3至4年私人住宅一手潛在供應增至11.2萬個單位，再創新高，按季增加3000個。（中通社）

港府全面「撤辣」後終扭轉樓市跌勢，差估署最新公布3月私宅樓價指數報305.7點，按月升1.06%，結束樓價10個月連跌，惟按年仍跌13.2%。有業界人士表示，現時息口仍高企，減息仍未有期，加上現時新盤庫存量處於高位，樓價仍有下行壓力，幅度料在5%之內。

文匯報報導，萊坊高級董事王兆麒表示，財政預算案「完全撤辣」後市場購買意慾明顯增強，樓市氣氛明顯好轉，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。該行維持今年樓價走勢呈L型預測，上半年仍有機會下跌3%至5%，下半年略為回穩，全年下跌0至5%。市場預期美國減息可能略為延遲，而香港最快第三季後才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

王兆麒指出，「撤辣」後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8000至1萬伙後，才有利樓價明顯回升。受「撤辣」帶動，按月成交量出現報復式反彈，但預計市場消化利好消息後按月成交將徘徊在5000宗左右水平，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一二手成交量會在4.8萬至5.3萬宗左右。現時發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計畫去吸引買家。

王兆麒表示，至於政府「高才通」計畫令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有支持，預計今年租金繼續上升5%至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，料未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。

高力香港研究部主管李婉茵表示，目前已落成但未售出的現樓貨尾單位共2萬伙，而建築中但未售出的樓花單位亦涉及7.1萬伙，同創有紀錄以來新高，推高私人住宅一手市場潛在供應，故相信年內發展商仍會保持同樣的推售策略，會對二手市場的價格和成交造成一定下挫壓力。如利率延遲下調，高力維持預測整體樓價全年會有5%至10%的下調空間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然「撤辣」令樓價由跌轉升，但相信不會令樓價急升。3月一手成交量達4100餘宗，創26年新高，熾熱的銷情是因為發展商願意讓利，於「撤辣」後仍保持克制開價，甚至較二手樓價有20%的折讓，一手項目因而受追捧，3月錄得新高成交量。二手樓價於一手低開的競爭下，始終受壓，因此相信二手樓價只會止跌緩升。

租金 香港 港府

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