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擬在香港設家族辦公室被新加坡挖走？杜拜王子否認

香港新聞組／香港26日電
杜拜王子阿里日前傳攜5億美元赴港首設家族辦公室，作為首批響應香港吸引外資的國際投資者之一。（中通社）
杜拜王子阿里日前傳攜5億美元赴港首設家族辦公室，作為首批響應香港吸引外資的國際投資者之一。（中通社）

杜拜王子阿里上月擬在香港設立家族辦公室，期間曾經受到香港各界高規格接待，包括獲恒生大學邀請擔任榮譽教授、以嘉賓身分出席「裕澤香江」高峰論壇 。後來因王子私人事務令家族辦公室的開幕典禮順延至5月底舉行 。日前有消息指，王子家族辦公室被新加坡政府「挖角」，建議王子在當地設立家族辦公室 。

綜合媒體報導，但消息日前已遭阿里王子家族辦公室否認。 中東經貿協會主席沈運龍日前接受媒體訪問表示，得悉新加坡政府最近積極派專員聯絡阿里王子家族辦公室，安排阿里王子與新加坡高級官員會面，邀請王子在當地設立家族辦公室 。 

但香港媒體HK01曾經就此事聯絡阿里王子家族辦公室，阿里王子家族辦公室表示「與事實不符」，要求就有關報導作出澄清，至於會否在下月底如期舉辦家族辦公室開幕禮，則未有任何回應 。 

自阿里王子家族辦公室於上月宣布押後開幕禮後，期間王子的身分被媒體質疑，指出王子與杜拜統治家族僅為遠房親戚並非當初傳出的姪子、阿里王子曾經以歌手身分在菲律賓出道，甚至連家族辦公室的網頁亦曾一度下架，被網民稱為「搭雞棚」，成為城中熱話 。

此外，中央社報導，香港官員24日透露，自從投資推廣署向有意到港發展的家族辦公室及超高淨值人士提供一站式支援服務後，有136個家族辦公室表示「正準備或已決定會在港設立或擴展業務」，其中9個來自中東。

香港財經事務及庫務局局長許正宇以書面答覆立法會議員質詢時說，截至去年底，約有2700個單一家族辦公室在港營辦，其中有超過一半的家族辦公室由資產超過5000萬美元的人士成立。

據說，該署的負責團隊已協助64個家族辦公室在港設立或擴展業務，其中49個來自內地、8個來自亞太地區、4個來自北美、3個來自歐洲。

所謂的家族辦公室，是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長。對香港而言，家族辦公室的超高資產淨值人士，通常指擁有可投資資產淨值最少3000萬美元。

港府為振興香港經濟，今年3月公布「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，從投資範疇、居港權和稅務豁免等方面給予優惠，包括納入以人民幣計價的資產，如果成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女赴港居住和發展。

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