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香港網店交易額增7% 「毛孩經濟」跑贏

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港零售業自恢復通關以來面臨重重挑戰，加上港人北上消費熱潮，首兩月零售業總銷貨值的臨時估計僅上升1.4%。

大公報報導，智慧開店平台SHOPLINE發布《2024香港開店白皮書》，分析去年平台上香港商戶數據及零售趨勢。去年SHOPLINE香港商戶觸及302萬人次，顧客每張訂單平均交易額為583港元（約74.5美元），按年增加7.2%，每次平均購買2.28件商品。而網店銷售量最高的品類是飲食產品、寵物和美容保養，其中寵物用品商戶數量按年增加27.9%，交易額升37.3%，預計「毛孩經濟」會持續增長。

SHOPLINE香港產品行銷部門主管李家裕表示，仍然看好今年香港零售銷售。SHOPLINE香港市場行銷部門主管陳愷宜建議，商戶可從三方面提升競爭力，分別是採取全方位銷售（OMO）策略、開發自家APP，以及利用人工智能（AI）工具提升效率。

在李家裕看來，企業採取OMO策略是拓展業務及轉型的必經之路。在SHOPLINE香港現有商戶中，30.5%正採用OMO策略，其商品交易總額（GMV）卻占商戶GMV總額的68.5%，凸顯打通「全方位」生意模式的重要性。

近年人工智能已成為最熱門話題之一。陳愷宜說，SHOPLINE之前上線的人工智能工具「SmartPush」已助力部分商家生意，使用了「SmartPush」的商家GMV比沒有使用的商家高出4倍，轉化率高出25%，效果顯著。所以SHOPLINE將推出全新「AI對話分析」功能，呼籲商戶利用人工智能工具提高行銷水平。

香港 人工智能 零售業

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