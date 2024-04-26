美商赴港募童星 稱付1.2萬美元演「哈利波特」 結局超逆轉

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 努力吸引外商投資，曾在多國「搭棚」引起爭議的美國公司Premiere，近日赴港招募童星。有家長帶同子女參加試鏡，付款1.2萬美元（約9.36萬港元）以為有機會參演哈利波特 ，起疑心後報警。警方列「以欺騙手段取得財產」，家長最終獲退款。

香港01報導，涉事公司近十年來在不同國家搞試鏡，收取巨額參加費及賣角色，又營造與迪士尼關係密切的形象，更曾因不肯退款被告上美國法庭。該公司原計畫一連多個星期在尖沙咀的酒店舉辦試鏡活動，但記者多次到場發現無人出現。

家長A先生（化名）3月初在社交媒體見到廣告，一間叫Premiere的公司招募兒童試鏡，更以「您的孩子是Youtuber還是想加入Disney+?」作招徠。他本想讓女兒體驗一下，在網上報名參與，很快就收到通知，要他翌日到尖沙咀朗廷酒店參加試鏡活動。當日出現在現場的是Premiere公司的製作人Michael Palance及一名外籍女職員。

Premiere公司向家長分發的單張列明，劇中角色分為三個等級，十句對白的基本角色要價3000美元，20句就要6000美元，負責人推薦他的女兒做有30句對白的常駐角色，費用是9000美元。不過，單張上的價目只標示「$」，沒有寫明貨幣。

A先生指最初無詳閱單張，曾以為上面的金額是指童星參與製作後會得到的報酬。不過，對方說會提供演技訓練，A先生認為「天下沒有免費午餐」，加上亦聽過要先收費的童星訓練班例子，決定應要求付費。

最後，A先生又為兒子爭取一個小角色，合共付款1.2萬美元，即場用信用卡 付清。他回去後看清合約才發現收費是美元，於是申請退款。對方本來答應退還，發過一張簡陋收據，但A先生近一個月都收不到錢。

A先生曾再到試鏡現場，在其他家長面前要求退款，負責人當時答應要求。信用卡中心向A先生表示，曾收到一筆退款，但後來又被人取消了，A先生亦無法再聯絡上Premiere。Premiere雖然在香港搞試鏡，又稱會在港拍戲，但未在香港註冊，如果負責人離開香港，家長要向他和公司追究就會很困難。