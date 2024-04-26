我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

美商赴港募童星 稱付1.2萬美元演「哈利波特」 結局超逆轉

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港努力吸引外商投資，曾在多國「搭棚」引起爭議的美國公司Premiere，近日赴港招募童星。有家長帶同子女參加試鏡，付款1.2萬美元（約9.36萬港元）以為有機會參演哈利波特，起疑心後報警。警方列「以欺騙手段取得財產」，家長最終獲退款。

香港01報導，涉事公司近十年來在不同國家搞試鏡，收取巨額參加費及賣角色，又營造與迪士尼關係密切的形象，更曾因不肯退款被告上美國法庭。該公司原計畫一連多個星期在尖沙咀的酒店舉辦試鏡活動，但記者多次到場發現無人出現。

家長A先生（化名）3月初在社交媒體見到廣告，一間叫Premiere的公司招募兒童試鏡，更以「您的孩子是Youtuber還是想加入Disney+?」作招徠。他本想讓女兒體驗一下，在網上報名參與，很快就收到通知，要他翌日到尖沙咀朗廷酒店參加試鏡活動。當日出現在現場的是Premiere公司的製作人Michael Palance及一名外籍女職員。

Premiere公司向家長分發的單張列明，劇中角色分為三個等級，十句對白的基本角色要價3000美元，20句就要6000美元，負責人推薦他的女兒做有30句對白的常駐角色，費用是9000美元。不過，單張上的價目只標示「$」，沒有寫明貨幣。

A先生指最初無詳閱單張，曾以為上面的金額是指童星參與製作後會得到的報酬。不過，對方說會提供演技訓練，A先生認為「天下沒有免費午餐」，加上亦聽過要先收費的童星訓練班例子，決定應要求付費。

最後，A先生又為兒子爭取一個小角色，合共付款1.2萬美元，即場用信用卡付清。他回去後看清合約才發現收費是美元，於是申請退款。對方本來答應退還，發過一張簡陋收據，但A先生近一個月都收不到錢。

A先生曾再到試鏡現場，在其他家長面前要求退款，負責人當時答應要求。信用卡中心向A先生表示，曾收到一筆退款，但後來又被人取消了，A先生亦無法再聯絡上Premiere。Premiere雖然在香港搞試鏡，又稱會在港拍戲，但未在香港註冊，如果負責人離開香港，家長要向他和公司追究就會很困難。

香港 信用卡 哈利波特

上一則

擬在香港設家族辦公室被新加坡挖走？杜拜王子否認

下一則

5.1維港「HK」煙火迎客 2200商店優惠 夜空綻放笑臉

延伸閱讀

錯過航班又遇緊急迫降 洛城飛香港華婦花4天3夜

錯過航班又遇緊急迫降 洛城飛香港華婦花4天3夜
曾演出「哈利波特」 53歲侏儒症女星離世

曾演出「哈利波特」 53歲侏儒症女星離世
53歲「哈利波特」女星離世 丈夫悲慟證實

53歲「哈利波特」女星離世 丈夫悲慟證實
信用卡被盜刷買刮刮樂 小偷竟中頭獎…失主分不到錢

信用卡被盜刷買刮刮樂 小偷竟中頭獎…失主分不到錢

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點