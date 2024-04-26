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5.1維港「HK」煙火迎客 2200商店優惠 夜空綻放笑臉

香港新聞組／香港26日電
五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（香港旅發局提供參考圖片）
五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（香港旅發局提供參考圖片）

為期6天的「五一黃金周」假期將至，香港入境處預計4月30日至5月5日期間，將有約590萬人次經各口岸進出香港，而5月1日為出入境高峰期，人次高達100萬，包括80萬內地旅客人次，旅遊業監管局預計有680個內地團赴港。有業界人士稱，旗下酒店該時段的預訂率已達八成，預計下周將爆滿，房價上升一至兩成。

五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（香港旅...
五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（香港旅發局提供參考圖片）

大公、文匯報報導，今年五一黃金周將首次舉辦維港煙火表演，旅遊發展局昨日公布，在尖沙咀海濱對開海面發放的10分鐘煙火，最高約100米，將有巨型「HK」字樣、開心笑臉等圖案，另配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，提供雙重視覺效果；在對岸的灣仔海濱、北角東岸公園也可觀賞到煙火。

開心笑臉將點綴香港夜空。（香港旅發局模擬圖片）
開心笑臉將點綴香港夜空。（香港旅發局模擬圖片）

餐飲、零售業界紛紛推出五一優惠，「油尖旺購物節」亦將於5月1日起動，逾110間品牌、近2200間商戶參加，尖沙咀有商場舉行煙火美酒暢飲夜、向訪港旅客發放總值超過2800元（港幣，下同，約 357.7美元）的消費禮券，有酒店推出自助餐七折優惠。

旅遊業監管局預計五一期間有約680個內地團，共2.6萬名旅客赴港，會加強巡查入境團活動情況，盡力減少對社區影響。

內地旅客方面，預料逾80萬人次經各口岸赴港，較多內地旅客經高鐵西九龍管制站入境。她指，自港車北上去年7月推出後，經港珠澳大橋口岸進出的車輛數字一直上升，現時該口岸的總車流量，是計畫推出前車流量近3倍，預計五一黃金周期間使用量會進一步上升，而港珠澳大橋口岸將會是最多車輛進出的口岸。

吳凱嘉指已於內部調動逾200名人員加開e-道、傳統櫃檯及車輛檢查通道。至於會否增加24小時通關口岸，她指現時已有兩個24小時通關的陸路口岸，分別為落馬洲皇崗口岸和港珠澳大橋口岸，如果有特別安排將會配合，市民和旅客可透過入境處應用程式得知邊境管制站等候時間。

香港奧斯酒店營運總監崔定邦表示，現時本地酒店連賓館一日可容納約20萬旅客，預計五一酒店訂房率已逾七至八成，旅客平均在港逗留超過3天，相信下星期酒店預訂將爆滿。

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