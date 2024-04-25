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牙醫供求失衡 港人提早8小時排隊看牙 「慘過大病」

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港私營牙科服務費用高昂，不少基層長者需使用衛生署牙科街症服務治療牙患，但新一份審計署報告指出，牙科街症派籌（號碼）數目卻由疫情前的每年約4萬個，減半至去年約2萬個。「牙痛慘過大病」，為搶籌號，該署4間牙科診所經常有市民提早七、八小時通宵排隊領取翌日看診籌號。

大公、文匯報報導，審計署認為需檢視派籌安排，包括加強向有需要市民提供緊急牙科服務，把服務量至少增加到疫情前的水平。衛生署同意以新服務模式加強緊急牙科服務，有議員促港府多管齊下輸入牙醫，緩解牙科服務嚴重不足。

根據港府數據，截至去年12月底，香港有2876名註冊牙醫，當中僅約700人是公營牙醫，空缺達兩成七。平均每1000人分配到0.37名牙醫，供求嚴重失衡。

審計報告指，衛生署於特定日子在11間港府牙科診所為市民免費提供緊急牙科服務，市民需在服務時段開始時向診所取籌才可獲服務。經審查，署方留意到派籌數目減少，11間診所籌額由2018/19年度的4萬322個，減至2022/23年度的2萬337個，減少約50%，審計署估計今年度籌額只有18/19年度的一半。署方早前到訪其中5間診所，發現有4間在約下午5時已經有少數市民排隊，輪候翌日服務籌號，初步登記在凌晨12時開始，即需要輪候至少7小時。而有3間診所，晚上10時排隊人數占名額36%至57%。

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙建議，港府應修例及參考外地經驗，為牙科衛生員及牙科治療師設立法定註冊制度，又建議放寬引入海外醫生限制增加赴港誘因。

記者24日到衛生署九龍城牙科門診直擊，發現距離午夜登記攞籌尚有六、七小時，但現場已有約十多名市民輪候，有老有少，還有外籍家庭傭工，排頭位的市民更是24日下午2時到場。年約20歲的蔡小姐，因智齒壓住神經線令她「牙痛慘過大病」，她說：「下午2點到，要等十多小時，但可以用時間換取金錢，都值得。」她透露，之前曾向私家牙科診所求診，已照X光，私家牙科診所報價6000港元（約766.2美元）治療費。

港府 疫情 香港

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