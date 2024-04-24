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港青少年76%精神受困 近三年新高 37%曾萌死念

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

青少年精神健康問題近年備受社會關注，救世軍去年9月至今年1月，訪問204名12至29歲的中學生、大專生及在職青年，結果顯示76.5%受訪者有精神困擾，數字為近三年新高，37%曾萌生死念；隨著青少年年齡增長，其精神困擾程度亦愈為嚴重。

綜合大公、文匯報、明報報導，救世軍分析指，疫情令青少年社交能力下降，至今仍對他們造成疏離感，加上要追趕學習進度致壓力大增，呼籲各界正視問題，多透過聆聽和陪伴幫助青少年獲得喘息空間。

救世軍社會服務部研究主任鄺嘉仕指，透過小組訪談進一步顯示，青少年面對精神困擾時，都偏向自行解決問題，以免給家人帶來壓力或麻煩，他們並認為與人傾訴有助解決問題，但卻又擔心被追問或對方將自身狀況說出去，同時希望有私人空間不被打擾，傾向透過寵物陪伴和聽音樂減壓。

中學文憑試（DSE）應屆考生Terry患抑鬱症，憶述曾遭家暴和欺凌，中五時又因感情問題缺課3至4個月，當時每天只想躺在牀上「什麼都不想做」，情緒低落令他時感頭暈和手震，甚至晚上失眠，一度萌生輕生念頭。Terry現在回想，失落時盼有人可給他建議，惟當時只有老師和社工因缺課聯絡他，身邊無人主動關心他。

家暴 疫情 失眠

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