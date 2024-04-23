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美人權報告點名香港 中外交部：別對他國人權指手畫腳

記者陳湘瑾／即時報導
針對美國新近發布的《2023人權國家報告》，中國外交部駐港公署指報告詆毀抹黑中國和香港特區人權法治狀況。（路透）
針對美國新近發布的《2023人權國家報告》，中國外交部駐港公署指報告詆毀抹黑中國和香港特區人權法治狀況。（路透）

美國國務卿布林肯24日訪華前夕，美國國務院22日發布《2023人權國家報告》，指出北京在過去一年，違反《中英聯合聲明》和《特別行政區基本法》，持續廢除香港的政治自由和自治權。對此，中國外交部駐港公署發言人表示，堅決反對美國對別國人權指手畫腳，詆毀抹黑中國和香港特區人權法治狀況。

美國國務院22日發布《2023人權國家報告》，透過政府機構、非政府組織和媒體的報告，調查、追蹤和記錄全球近200個國家和地區的人權報告。重大人權問題包括任意逮捕和拘留、政治犯或被拘留者、任意干涉隱私和對言論自由和媒體自由的嚴重限制等。

報告中針對香港的調查指出，在個人層面，香港政府任意逮捕和拘留香港公民，跨國鎮壓境外香港公民，任意干涉隱私、扣押財產、監視和騷擾，限制人民行動自由和離開領土的權利。

在政治參與層面，港府嚴重干涉司法獨立性，拘捕政治犯，並嚴重限制言論自由和媒體自由，包括對記者的無理逮捕或起訴以及審查制度。限制國內和國際人權組織，並且脅迫獨立工會和逮捕勞勞工活動家。

針對上述調查結果，中國外交部駐港公署回應，中國政府高度重視尊重和保障人權，始終把促進人權放在重要位置，香港特區也以安全守護人權，以發展促進人權。

中國外交部駐港公署稱，中國政府始終堅定不移貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，堅定支持香港特色民主發展，依照《香港基本法》、《香港國安法》以及特區《維護國家安全條例》，充分保障香港居民享有各項權利自由。

中國外交部駐港公署並反批美國，累積對全球近200個國家和地區的人權狀況展開調查，「卻選擇性忽視本國種族歧視、槍支泛濫、警察暴力、貧富分化等嚴重人權問題。」要求訪方摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

香港 國務院 種族歧視

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