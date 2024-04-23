我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

日內瓦國際發明展 香港警隊奪5金1銀 智慧搜救受讚賞

香港新聞組／香港23日電
香港警隊於瑞士日內瓦國際發明展，奪得5金、1銀的佳績；圖為瑞士警察與香港警察在雪山實地測試HKSOS手機應用程式。（取材自港府新聞處）
香港警隊於瑞士日內瓦國際發明展，奪得5金、1銀的佳績；圖為瑞士警察與香港警察在雪山實地測試HKSOS手機應用程式。（取材自港府新聞處）

香港警隊以「數碼警政」為理念的科技研發項目，再度揚威國際大賽。香港警務處資訊系統部人員17日至21日在瑞士日內瓦參加第49屆日內瓦國際發明展，所呈交的6個與智慧搜救及情報主導巡邏有關的數碼項目，奪得五項金獎及一項銀獎的佳績。

大公、文匯報報導，其中已被市民下載用來保障野外活動安全，以及成功應用野外救援的HKSOS手機應用程式，榮獲最高榮譽的「評審團嘉許金獎」。日內瓦國際發明展評判團主席，對香港警察參展項目的水平及創造力給予高度評價及肯定。

香港警隊於瑞士日內瓦國際發明展，奪得5金、1銀的佳績；圖為其中一項獲奬參賽項目H...
香港警隊於瑞士日內瓦國際發明展，奪得5金、1銀的佳績；圖為其中一項獲奬參賽項目HKSOS手機應用程式，配合全新自動意外偵測功能保障市民生命的緊急應用程式。（取材自港府新聞處）

香港警務處資訊系統部今年以「公眾安全新概念」為主題，呈交共6個與智慧搜救及情報主導巡邏有關的數碼項目，參加「保安、搜救及警報」組別。六項嶄新的方案系列，為警隊利用香港本土科技主動研發，當中五個項目已取得專利。

香港警隊在比賽中專業地展述創新的技術方案，6個參賽項目均獲獎，包括HKSOS手機應用程式－配合全新自動意外偵測功能保障市民生命（評審團嘉許金獎）；Signal Radar搜救無人機—於複雜地勢或沒有手機網絡覆蓋情況下遠距離偵測手機求救信號（金獎）；HKSOS無線網狀網絡—於複雜或沒有手機網絡覆蓋的地勢構建安全數碼網絡（金獎）；R-Map－透過全新設計的智慧搜救地圖及手機應用程式加強跨部門聯合搜救行動統籌能力（銀獎）；Techsense－全球最細、最輕巧的智慧行動耳機，實時監測和保障搜救人員的安全（金獎）；i-Patrol－透過人工智能分析實時罪案資訊和過往犯罪熱點的手機應用程式，讓警務人員能即時採取情報主導的執法行動（金獎）。

警隊助理處長（資訊系統部）關翠貞表示，HKSOS已經在上一屆發明展以「智慧搜救」元素獲「評審團嘉許金獎」，今年HKSOS正式推出並得到市民廣泛使用，其「人工智能模式」在是次發明展備受肯定，項目再獲最高殊榮。此外，多國人士對香港警隊參展項目極感興趣，尤以瑞士警察搜救隊與香港警察在雪山實地測試後，對HKSOS的技術及實體應用表示高度讚賞，認為此方案可以應用於雪地搜救行動。

香港 人工智能

上一則

3年流失7000醫生、護士 港府赴英尋替補

下一則

港青27年來平均多2公分 男172.5公分 女160.2公分

延伸閱讀

香港公立醫生護士流失量大 政府往英國找替補

香港公立醫生護士流失量大 政府往英國找替補
七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責

七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責
港貨櫃碼頭吞吐量首跌出全球十大 業界：不記得客戶上次提香港是何時

港貨櫃碼頭吞吐量首跌出全球十大 業界：不記得客戶上次提香港是何時
港國安法生效近4年 291人被拘 最小15歲、最老90歲

港國安法生效近4年 291人被拘 最小15歲、最老90歲

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用