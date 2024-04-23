我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

23條生效首月零拘捕 港律政司：不動用就是一張無用的紙

香港新聞組／香港23日電
香港基本法23條立法至今生效一個月，律政司長強調有必要就會動用法律，否則它是一張無用的紙。（中通社）
香港基本法23條立法至今生效一個月，律政司長強調有必要就會動用法律，否則它是一張無用的紙。（中通社）

香港基本法23條立法生效1個月，港府迄今尚未動用條例作出拘捕行動。香港律政司長林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。此外，有海外港人說，擔心在海外參加遊行示威，甚至向批評港府的網路直播節目給賞金都可能違法，日後回港恐被捕，長此下去，「大家可能養成不表達意見的習慣」。

中央社報導，俗稱香港基本法23條立法的「維護國家安全條例」於3月23日開始生效。香港南華早報21日報導，2020年6月30日港區國安法實施後第一個月，有15人被捕；而23條立法生效後第一個月，當局尚未作出拘捕行動。

香港律政司長林定國表示，將國安法及基本法23條立法生效後最初數月作比較並不適合，因當時國安法需要用來遏止社會動盪造成的亂象。

他表示，國安法生效後，香港的人權狀況變得較健康及更平衡，支持政府的人不用擔心其個人資訊被「人肉搜索」。目前情況已非常不同，社會基本回復和平與秩序。

對於動用基本法23條立法，林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。法例應謹慎使用，且只有在確實有必要，當有足夠證據證明是合理情況下使用。

對於有說法認為，23條立法後港府較少動用是想令人感到較安心，林定國否認此說法，並指立法本身能嚇阻有人違法，需動用該條例的機會也減少。

基本法23條立法明定需要懲教署長確信囚犯提早釋放不會不利於國安，2021年「煽動分裂國家」罪成立而被判刑5年的馬俊文，因而未能提早獲釋。

香港時事評論員劉銳紹接表示，不需太著重當局動用23條立法的次數。當初北京及港府急於完成立法，是想避開今年底美國總統大選的時間，「快刀斬亂麻」；親建制人士也指23條立法不應備而不用。劉又指，即使港府拚經濟，也不等如會放棄維護國家安全及政治上的緊縮。

此外，基本法23條新增境外干預罪可被判刑14年。移民英國的港人Helen（化名）表示，不少港人移民後會開設網路直播節目分析香港時事。她說23條立法後，給賞金的人少了，留言的人也少了，特別是較激進的言論。「這些節目一般都是罵政府、反政府。如果主持人被指為境外勢力，我課金會不會被指為支持境外勢力？」將來這些時政節目少了，大家可能養成不表達意見的習慣。

香港 港府 移民

上一則

「鐵板神算」董慕節101歲辭世 曾為張國榮批命 黃霑誇讚1句話

下一則

聲稱「量子科技抗病增產」 坑農騙術又現

延伸閱讀

香港公立醫生護士流失量大 政府往英國找替補

香港公立醫生護士流失量大 政府往英國找替補
日本中籍教授范雲濤疑上海被拘捕 致力中日交流

日本中籍教授范雲濤疑上海被拘捕 致力中日交流
20多州推動立法 禁止AI生成的未成年深偽裸照

20多州推動立法 禁止AI生成的未成年深偽裸照
七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責

七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用