23條生效首月零拘捕 港律政司：不動用就是一張無用的紙

香港基本法23條立法至今生效一個月，律政司長強調有必要就會動用法律，否則它是一張無用的紙。（中通社）

香港 基本法23條立法生效1個月，港府 迄今尚未動用條例作出拘捕行動。香港律政司長林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。此外，有海外港人說，擔心在海外參加遊行示威，甚至向批評港府的網路直播節目給賞金都可能違法，日後回港恐被捕，長此下去，「大家可能養成不表達意見的習慣」。

中央社報導，俗稱香港基本法23條立法的「維護國家安全條例」於3月23日開始生效。香港南華早報21日報導，2020年6月30日港區國安法實施後第一個月，有15人被捕；而23條立法生效後第一個月，當局尚未作出拘捕行動。

香港律政司長林定國表示，將國安法及基本法23條立法生效後最初數月作比較並不適合，因當時國安法需要用來遏止社會動盪造成的亂象。

他表示，國安法生效後，香港的人權狀況變得較健康及更平衡，支持政府的人不用擔心其個人資訊被「人肉搜索」。目前情況已非常不同，社會基本回復和平與秩序。

對於動用基本法23條立法，林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。法例應謹慎使用，且只有在確實有必要，當有足夠證據證明是合理情況下使用。

對於有說法認為，23條立法後港府較少動用是想令人感到較安心，林定國否認此說法，並指立法本身能嚇阻有人違法，需動用該條例的機會也減少。

基本法23條立法明定需要懲教署長確信囚犯提早釋放不會不利於國安，2021年「煽動分裂國家」罪成立而被判刑5年的馬俊文，因而未能提早獲釋。

香港時事評論員劉銳紹接表示，不需太著重當局動用23條立法的次數。當初北京及港府急於完成立法，是想避開今年底美國總統大選的時間，「快刀斬亂麻」；親建制人士也指23條立法不應備而不用。劉又指，即使港府拚經濟，也不等如會放棄維護國家安全及政治上的緊縮。

此外，基本法23條新增境外干預罪可被判刑14年。移民 英國的港人Helen（化名）表示，不少港人移民後會開設網路直播節目分析香港時事。她說23條立法後，給賞金的人少了，留言的人也少了，特別是較激進的言論。「這些節目一般都是罵政府、反政府。如果主持人被指為境外勢力，我課金會不會被指為支持境外勢力？」將來這些時政節目少了，大家可能養成不表達意見的習慣。