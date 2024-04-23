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3年流失7000醫生、護士 港府赴英尋替補

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

在2019年「反送中」運動之後，香港公立醫院流失了不少醫生和護士，為了彌補缺口，香港當局特別前往港人喜歡移居的英國找尋替補。

大公報、中央社報導，在港府的安排下，醫院管理局20、21日一連兩天在倫敦及曼徹斯特舉行招聘活動，約有300名當地醫學生及執業醫生親身或透過網上參加，包括醫管局、香港兩所大學醫學院和衛生署的代表在內的代表團參與活動，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處和英國香港醫學會合作，推廣海外醫療人才赴港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊，現場反應熱烈。

據報導，過去3個年度，香港公立醫院有1032名全職醫生屬非退休的情況下離職，以及有6049名全職護士屬非退休的情況下離職，總計超過7000醫護離職。

醫管局行政總裁高拔陞22日說，他們在活動上介紹了香港公營醫療服務的最新情況，參加者明白在新的註冊制度下，可以更方便地循不同途徑返港執業。

他表示，醫管局已加強在海外招聘醫療人才的工作，包括成立環球醫療人才招聘中心，統籌所有海外招聘活動，並已將海外招聘活動恆常化。

據指出，醫管局在英國舉辦招聘活動的目的，除了吸引香港醫學生在當地畢業後回港工作外，也希望吸引海外執業醫生赴港。

高拔陞說，在英國的招聘活動反應非常理想，有信心可以招聘到不少合適的非本地培訓醫生赴港。

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