「鐵板神算」董慕節101歲辭世 曾為張國榮批命 黃霑誇讚1句話

「鐵板神算」董慕節逝世，享壽101歲，家人形容他是「一位真正的傳奇人物」。（取材自Instagram）

香港 八、九十年代紅極一時的命理大師「鐵板神算」董慕節逝世，享壽101歲。原名沈均輝的董慕節，1959年到港，8、90年代受明星名人追捧，曾為很多巨星批命，包括張國榮、梅艷芳 、徐小鳳、作家黃霑、倪匡…等，黃霑更曾指命書字字準確。他也曾為漫畫家馬榮成批命，坊間一直流傳其中的批句「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」，促使馬榮成自立門千戶，並創作出「風雲」。

香港01報導，董慕節外號「鐵板神算」、「董半仙」，相傳董慕節手執一個算盤就可算出人的一生，精確無比。玄學家麥玲玲讚譽董慕節為「一代宗師」，看過對方的命書令她十分驚嘆當中的準確性，形容「這套技術個價值好高。」

「鐵板神算」董慕節逝世，外號「董半仙」，曾找董慕節批命的名人有黃霑、蔡瀾、馬榮成、黃玉郎、陳帥佛等。（取材自Instagram）

董慕節的家人在4月20日晚上在facebook 發帖，形容他是「一位真正的傳奇人物」，「他給我們帶來了101年的愛和智慧，他默默地堅強，總是努力工作，毫無怨言。」

董慕節起步並不在香港，據說他25歲那年，在上海經營棉紗失敗，後來獲韋千里收留，獲對方介紹，到專門研究鐵板數的汪懷節門下學鐵板數，不出三個月已開始跑江湖。

直至1959年，他才來到香港，於九龍開業，初時主要為舞女算命，後來隨著生意興旺，批命的價錢開始上調，輪候時間也變長。

資深傳媒人鄭明仁曾於專欄中提到，董慕節批命有數特色，來者須是熟人介紹、掛號批命者常要輪候一年，快批也要等三數月，亦只算一生命運小批。董慕節也從不在報章登廣告宣傳，更明言不准不收費。

鄭明仁指董慕節幫人批命，聽畢對方的時辰八字，便會低頭打算盤，每當算出一個數字，便著客人翻閱12本手抄本，根據當中的數字找出斷語，逐句逐句拚出來，湊合出來者的命書。

董慕節有「半仙」之稱，曾為黃霑、倪匡、白韻琴等人批命，其中黃霑曾與人分享他的命書，並附上親筆信，當中提到當時距批命已過五年，期間命書字字準確，而指自己已悟一切事，因而看淡得失，寫道「我認為命紙收益，抵（值）到爛！」