香港愛國主義教育工作小組 將開首次會議

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

身兼香港 愛國主義教育工作小組組長的港區中國全國人大常委李慧琼21日說，小組4月將召開首次會議，而香港推行愛國主義教育的目標是要建立以「愛國愛港」及「一國兩制」相適應的主流價值觀。

綜合香港電台、明報報導，李慧琼表示，將參考內地「愛國主義教育法」，但強調會以適合香港的方式推行愛國主義教育。她認為「愛國」不直接等於「愛黨」，不過內地在共產黨 領導下，取得一系列成就，稱認同國家成就「等於對國家執政黨的熱愛」。

被問到香港的愛國主義教育是否需要跟隨內地、需要「愛黨及社會主義」時，李慧琼說，「愛國主義教育法」是全國性法律，不會直接適用於香港，香港特首施政報告也提到會有一系列「適合香港的方式」去推行愛國主義教育。

李慧琼指出，簡單來說，要讓港人認識中國歷史、文化，以至中國的最新發展、建設、政府架構、成就等，而「由於國家目前是由執政黨代言，自然要對國家的執政黨體制及運作有認識，從而產生認同」。

港府 8日宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與中國愛國主義教育法內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

此外，香港保安局長鄧炳強近日表示，基本法23條立法後市民仍可批評政府。前香港記者協會主席楊健興表示，市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。

楊健興表示，歡迎政府官員多些保證讓市民可以繼續批評政府，但市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。

他說，官員雖然強調市民可以繼續批評政府，但如果一直批評，或相關批評令到別人憎恨政府，是否就有煽惑意圖而屬於違法？這些是掌握不到的。現在媒體作出評論可能要更小心謹慎，以免令自己處於一個「危險位置」。

他說，港府如果真想市民安心在合法情況下表達意見，可以在處理很多事情上表現出來，如未來遊行集會示威是否可以較為放鬆。