香港愛國主義教育工作小組 將開首次會議
身兼香港愛國主義教育工作小組組長的港區中國全國人大常委李慧琼21日說，小組4月將召開首次會議，而香港推行愛國主義教育的目標是要建立以「愛國愛港」及「一國兩制」相適應的主流價值觀。
綜合香港電台、明報報導，李慧琼表示，將參考內地「愛國主義教育法」，但強調會以適合香港的方式推行愛國主義教育。她認為「愛國」不直接等於「愛黨」，不過內地在共產黨領導下，取得一系列成就，稱認同國家成就「等於對國家執政黨的熱愛」。
被問到香港的愛國主義教育是否需要跟隨內地、需要「愛黨及社會主義」時，李慧琼說，「愛國主義教育法」是全國性法律，不會直接適用於香港，香港特首施政報告也提到會有一系列「適合香港的方式」去推行愛國主義教育。
李慧琼指出，簡單來說，要讓港人認識中國歷史、文化，以至中國的最新發展、建設、政府架構、成就等，而「由於國家目前是由執政黨代言，自然要對國家的執政黨體制及運作有認識，從而產生認同」。
港府8日宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與中國愛國主義教育法內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。
此外，香港保安局長鄧炳強近日表示，基本法23條立法後市民仍可批評政府。前香港記者協會主席楊健興表示，市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。
楊健興表示，歡迎政府官員多些保證讓市民可以繼續批評政府，但市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。
他說，官員雖然強調市民可以繼續批評政府，但如果一直批評，或相關批評令到別人憎恨政府，是否就有煽惑意圖而屬於違法？這些是掌握不到的。現在媒體作出評論可能要更小心謹慎，以免令自己處於一個「危險位置」。
他說，港府如果真想市民安心在合法情況下表達意見，可以在處理很多事情上表現出來，如未來遊行集會示威是否可以較為放鬆。
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