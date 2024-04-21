日內瓦國際發明展 香港奪逾240獎項

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

正在瑞士舉辦、備受全球矚目的第49屆日內瓦國際發明展，來自香港 各科研單位一共奪得超過240個獎項，包括至少7個特別獎、24個評審團嘉許金獎，以及81金97銀35銅的佳績。

文匯報報導，多所香港大學表現尤其卓越，其中以香港理工大學得到最多的45個獎項。今年，受惠於近年大力推動科研應用轉化，各大學加上旗下成立的初創公司，以及由大學成立並獲特區政府資助的多個「InnoHK」研發實驗室總計，讓包括理大、香港大學、香港科技大學、香港中文大學等校今次得獎數均為歷年之最，彰顯香港科研的雄厚實力，以及從學術研究轉移的產業發明的強大動能。

今年的日內瓦國際發明展於4月17日至21日在瑞士舉行，參展的發明家、大學、機構和公司的數量創歷史新高，共有全球38個國家及地區超過1000項發明展出，其中約365項來自香港。截至20日晚統計，香港各科研單位今年勇奪至少7個特別獎、24個評審團嘉許金獎，以及81金97銀35銅，合計共244個獎項，總得獎數已破了去年約230個的紀錄。

香港高等教育於國際享負盛名，大學的研究更是今次日內瓦發明展的「得獎主力」。各本地大學中，以理大勇奪最多的45個獎，港大亦有42個，港科大與中大也分別有36個及32個獎項，而四所大學得獎數均是歷年之最。香港城市大學是次亦獲得35個獎項，總數與去年相若，其中8個為「含金量」較高的評審團嘉許金獎，數目為該校歷年最多，亦是今屆各大學中最多。香港浸會大學則獲得9個獎項，包括一個評審團嘉許金獎。

在香港所獲的七個特別獎中，涵蓋廣泛應用範圍，於生物醫學及人工智能 領域特別出色。其中，港大兩個項目均與肝癌診療有關，港科大及城大的項目則分別為阿茲海默症 治療標靶及生物醫學細胞和分子納米檢測器。