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日內瓦國際發明展 香港奪逾240獎項

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

正在瑞士舉辦、備受全球矚目的第49屆日內瓦國際發明展，來自香港各科研單位一共奪得超過240個獎項，包括至少7個特別獎、24個評審團嘉許金獎，以及81金97銀35銅的佳績。

文匯報報導，多所香港大學表現尤其卓越，其中以香港理工大學得到最多的45個獎項。今年，受惠於近年大力推動科研應用轉化，各大學加上旗下成立的初創公司，以及由大學成立並獲特區政府資助的多個「InnoHK」研發實驗室總計，讓包括理大、香港大學、香港科技大學、香港中文大學等校今次得獎數均為歷年之最，彰顯香港科研的雄厚實力，以及從學術研究轉移的產業發明的強大動能。

今年的日內瓦國際發明展於4月17日至21日在瑞士舉行，參展的發明家、大學、機構和公司的數量創歷史新高，共有全球38個國家及地區超過1000項發明展出，其中約365項來自香港。截至20日晚統計，香港各科研單位今年勇奪至少7個特別獎、24個評審團嘉許金獎，以及81金97銀35銅，合計共244個獎項，總得獎數已破了去年約230個的紀錄。

香港高等教育於國際享負盛名，大學的研究更是今次日內瓦發明展的「得獎主力」。各本地大學中，以理大勇奪最多的45個獎，港大亦有42個，港科大與中大也分別有36個及32個獎項，而四所大學得獎數均是歷年之最。香港城市大學是次亦獲得35個獎項，總數與去年相若，其中8個為「含金量」較高的評審團嘉許金獎，數目為該校歷年最多，亦是今屆各大學中最多。香港浸會大學則獲得9個獎項，包括一個評審團嘉許金獎。

在香港所獲的七個特別獎中，涵蓋廣泛應用範圍，於生物醫學及人工智能領域特別出色。其中，港大兩個項目均與肝癌診療有關，港科大及城大的項目則分別為阿茲海默症治療標靶及生物醫學細胞和分子納米檢測器。

香港 人工智能 阿茲海默症

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