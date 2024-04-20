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4個月吸150萬客…廟街夜市旺丁財 營運延至年底

香港新聞組╱香港20日電
香港廟街推廣延長至12月，加入全新的飲品及小食檔，並擴大特色燈籠布置，期望吸引更多旅客到訪。(中新社)
香港廟街推廣延長至12月，加入全新的飲品及小食檔，並擴大特色燈籠布置，期望吸引更多旅客到訪。(中新社)

香港推出「廟街夜繽紛」4個月以來，吸引超過150萬名旅客及市民到訪，可謂丁財兩旺，旅遊發展局宣布，廟街推廣延長至今年底，並加入全新的飲品及小食檔、燈籠布置延長300米、拍攝新MV宣傳，期吸引更多旅客和市民到訪。

大公報報導，廟街人士表示，現時部分攤檔夜市生意較往日增加三成，期望將廟街打造成香港「手信(紀念品)街」，並期望政府可協助廟街商戶多與品牌商合作。

旅發局總幹事程鼎一表示，自去年12月中推出「食聚廟街」、「藝綴廟街」、增設富地道風味的美食攤檔及設置多個發光打卡藝術裝置以來，廣受旅客及市民歡迎。他估算，截至今年4月初，吸引超過150萬名旅客及市民到訪廟街，期望藉著新一輪宣傳和延長營運期，以「人氣」產生更多「財氣」，帶旺消費。

旅發局說，第二輪宣傳包括將特色燈籠布置範圍延長300米，以及邀請一代「廟街歌王」尹光到廟街重新製作其經典歌曲「廟街」音樂短片等；「食聚廟街」亦推出新的小食，包括近期大熱的手打檸檬茶及冰糖水果串，連同其他特色美食攤位合共22檔，加上10個懷舊小食流動檔攤。旅發局官方網站亦羅列鄰近廟街的特色美食，包括煲仔飯、蛇羹、芝麻卷等。

此外，台灣藝人徐熙娣及派翠克所主持的綜藝節目「小姐不熙娣」，首次到香港拍攝外景，節目由旅發局支持，本地人氣歌手Tyson Yoshi擔任節目嘉賓，帶領大家暢遊廟街，體驗地道小吃。

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，活動確實為廟街商戶帶來人流，有商戶反映生意增加了兩至三成，陳表示，目前商會正計畫與本地品牌洽談，考慮以類似工展會這種戶外展銷的形式，在廟街販賣本地產品，探索將廟街打造成「手信街」的可能性。

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