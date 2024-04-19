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林百欣遺產案 林建岳：父親立遺囑時 沒take care三房

香港新聞組／香港19日電
已故巨富林百欣之次子，現任香港貿易發展局主席林建岳，對於家族遺產案作供稱「父親表示沒有顧及三房」。（新華社）
已故巨富林百欣之次子，現任香港貿易發展局主席林建岳，對於家族遺產案作供稱「父親表示沒有顧及三房」。（新華社）

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年逝世後留下逾29億港元（約3.7億美元）遺產，未獲分予遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力；案件18日於高院續審。

明報報導，三房母女提出，林百欣去世後三房未獲告知死訊，質疑患腦退化症的林百欣在心智不健全之下立遺囑。二太余寶珠所生的林建岳為麗新集團主席，他在代表三房的御用大律師Charles Hollander提問下作供，認同2004年起討論父親找人接班，他得悉父親公司高層李寶安和何榮添不時與母親余寶珠見面，但不知詳情。

林建岳認為，父親與他信賴的李寶安商討後，決定由李負責及找律師張定球辦理遺囑，他知道父親於1993年訂立聲明，但不認同三房代表將該文件稱為舊遺囑。

據報導，Hollander提出，林百欣去世前數月，二太阻止三房探望，而林百欣去世後三房未獲告知死訊，二房不視三房為家人。林建岳表示不同意，稱「都有辦喪禮」，又指每個人感受不同，「我不可以講別人的感受」。

Hollander關注三房被排除於遺囑外，林建岳供稱父親指示由他、母親余寶珠及兄弟林建名和林建康自行分配資產。林建岳作供稱曾私下再度確認父親分配遺產意願，問「有無人還要take care（顧及）？」父親表示沒有。林建岳續提出「好尷尬」的事，問是否需要先處理涉及三房顧林兩人的官司，父親答道「不理，一定要照去」。林建岳形容自己當時「問得好清楚」。

Hollander關注林百欣的健康，林建岳確認父親2004年6月起經常進出醫院，他設置心臟支架並跌傷手臂，他有喊痛亦有詢問公司事務，故認為他「好精神、好正常」。Hollander稱，林建岳佯裝不知父親精神上無能力，以免立遺囑受阻，林否認。

報導稱，林建岳又憶述，2004年12月3日、即父親簽訂遺囑當天，他與前任遺產執行人張定球在場，當時一名郭姓醫生於簽訂遺囑前，要求替父親做精神狀況測試；父親不悅，及後張打發郭離開。林建岳供稱，他與張沒有要求郭到場，另提及父親是潮州人，性格「好大男人」，否則不會有兩名妻子及多房家庭。林建岳作供完畢後，法庭傳召時任麗新集團高層李寶安。

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