港失業率升至3% 官方：仍在低水平

港府統計處18日公布，1月至3月失業率3%，微升0.1個百分點。（中通社）

香港 官方18日公布，最新失業率上升至3%，失業人數由去年12月至今年2月的10萬2300人，升至今年1至3月的11萬1700人，增加約9400人。

香港政府統計處公布，去年12月至今年2月，失業率為2.9%，失業人數10萬2300人，而今年1至3月失業率上升至3%，失業人數11萬1700人，幾乎所有主要經濟行業的失業率都有所升高。

文匯報報導，勞工 及福利局局長孫玉菡表示，儘管失業率和就業 不足率微升0.1個百分點，但仍處於低水平，而隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持偏緊。勞工處今年1月至3月平均每月也錄得7萬7488個來自私營機構的空缺，按年下跌24.1%，但較去年12月至今年2月的平均數字上升1.3%，求職人士可使用勞工處的網上平台如「互動就業服務」網站，獲取有關空缺資訊。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇預料，今年下半年香港經濟將持續錄得增長，但外圍環境不明朗，高息環境或會持續，就業人數或勞動人口可能會有上落，「不過，我們預期失業率走勢平穩，估計全年失業率將繼續維持於3%以下。我們認為，今年踏入經濟復常第二年，只要經濟持續錄得增長，無須太擔心勞工情況。」