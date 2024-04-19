內地電影攻港 「長津湖」寫成功方程式 「熱辣滾燙」靠2招

內地電影導演賈玲的作品「熱辣滾燙」，3月下旬在香港上映，票房不俗。（中新社）

內地女星賈玲執導及主演的電影《熱辣滾燙》今年在內地春節檔上映，票房及話題性就如戲名一樣火熱，成為內地春節檔票房冠軍。該片3月下旬在香港 上映，22天收穫近500萬元（港元，下同，約63.8萬美元）票房，反響不俗。

大公報報導，究竟一些優質內地電影在香港要取得好成績，有什麼關鍵因素？

2021年上映的《長津湖 》，是內地與香港合拍的電影，在香港取得逾2000萬元票房。該片由吳京、易烊千璽主演，由陳凱歌、徐克、林超賢三位資深導演聯合拍攝，而徐克與林超賢均來自香港，二人亦是主旋律電影的「常客」。徐克曾用港式武俠片的方式演繹紅色題材電影《智取威虎山》（2014），一度在內地掀起熱潮；林超賢憑藉《湄公河行動》和《紅海行動》兩片，成為內地「最賣座和受歡迎的香港導演」之一；加上陳凱歌在《長津湖》中展現時代氣息，三位導演產生了化學作用，亦讓市場看到香港導演在拍攝主旋律電影的「功力」。

當年《長津湖》不單在內地打破票房紀錄，在香港也取得票房與口碑雙贏的佳績。香港導演、內地製片公司加上商業化元素，這個創作模式帶來的票房效應，加上香港導演在駕馭商業片方面有豐富經驗，懂得在商業和藝術之間取得平衡，似乎是一條電影成功方程式。

研究華語電影多年的香港都會大學文化研究助理教授陳智廷曾經接受訪問，談及《熱辣滾燙》票房成功的原因。他指主要是賈玲過去豐滿的形象深入人心，觀眾都希望看到她如何能減去「100斤」，加上該片透過強力的短視頻營銷，成功觸動觀眾情緒。

香港影業協會理事長洪祖星表示，「看電影的習慣是要培養的。近幾年內地有很多出色的電影作品，在內地的票房亦很好，但在香港卻未有一部有很好的票房。當中有幾方面問題，首先是宣傳不足夠；內地電影在香港上映，即使舉行首映禮，內地的演員亦很少來港宣傳，變相他們跟香港觀眾甚少接觸，而觀眾對他們亦不太認識，這點（對票房）有很大影響。」

其次，洪祖星指電影在內地上映未能跟香港同步，有時相隔了一段時間，才在港上映，這是內地與香港發行商的合作不夠緊密。他說：「我覺得遲（內地）一兩個星期（上映）還可以，有些電影遲了幾個月才在港上映，真是相隔太久了。」

洪祖星表示，可能內地電影有些內容，本地觀眾會覺得有少許文化差異，但近年內地製作了很多不同種類的電影，如警匪、喜劇、太空 題材。他認為影響內地電影在香港票房成績的最大問題，都是宣傳不足。