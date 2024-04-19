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港深創科園 首批引入59家企業 1/4來自海外

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

位於落馬洲河套區的港深創科園宣布，首批59家來自內地、香港和世界各地的創科企業、大學及研究機構落戶園內，18日簽署合作備忘錄，當中不乏國際龍頭企業，包括英國阿斯利康、美國查士利華醫藥技術、深圳華大基因等，有關企業和機構預期將在園內投資超過數十億港元，創造以千計就業機會。

大公、文匯報報導，港深創科園18日舉行啟動禮，與59家來自9個經濟體的合作夥伴機構簽署合作備忘錄。特首李家超、署理財政司司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東等出席。李家超致辭時表示，港深創科園是河套深港科技創新合作區的香港園區，憑藉地理優勢，將成為與內地創科合作的重要平台。該園將進入營運階段，有助推動香港融入國家發展，香港將繼續與深圳緊密合作，爭取落實各項創新的跨境便利措施，惠及港深創科園的合作夥伴以至整個創科界。

孫東指出，59間與港深創科園簽署合作備忘錄的創科公司中，約四分之一來自海外，當中24間企業首次在港落戶或擴展業務。有關企業多元化的背景彰顯香港作為國際城市的獨特優勢，為港深創新及科技園，以至香港的創科產業發展投下了信心的一票。

港深創科園公司行政總裁馬惟善透露，該批合作夥伴企業中，45%來自生命健康科技、新能源和微電子等支柱產業，其餘則是頂尖大學、孵化器和投資者，除了內地和香港本地企業，亦有來自澳洲、法國、日本、新加坡、泰國、英國及美國等企業，期待與企業共同見證港深創科園最新里程碑的誕生。

香港 投資 新加坡

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