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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

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全港戲院日 30元戲票開搶湧人龍

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港戲院商會主辦的4•21「全港戲院日2024」17日中午起預售優惠戲票，全港63間戲院的電影票價一律30港元（約3.8美元），市民反應熱烈，多區戲院均現排隊人龍。而多條院線的網站均出現「大擠塞」，最長一度要等候逾四小時。

大公、文匯報報導，MCL CINEMAS PLUS+荷里活戲院特別放映《第二十條》、《但願人長久》及《金手指》等15部影片，不少排隊的觀眾都是連續兩年支持全港戲院日，有觀眾有備而來準備了「心水電影清單」。

「全港戲院日2024」是「香港流行文化節2024」活動之一，活動大使陳家樂17日一早特別到多間戲院答謝排隊的觀眾，並為市民介紹活動當日可欣賞到的電影及放映格式。他希望觀眾可透過活動欣賞到不同的放映格式及體驗貴賓院等，日後也多支持香港電影業，多到戲院看電影。

香港戲院商會理事長袁彥文亦感謝全港市民對活動的支持，指各戲院吸收去年經驗，無論線上線下售票都做足充分準備，「現場較多為購買4張戲票的家庭，希望當天逛街、看戲、吃飯的人流再現。」他指各院線為活動準備了豐富且不同類型的片單，包括第42屆香港電影金像獎所有得獎電影、合家歡動畫等，以滿足不同喜好的觀眾。

明報報導，有市民直接到戲院購票，尖沙嘴K11 Art House開售前約有40人排隊，排頭位的市民提早約三小時到場，戲院特別加開五個售票櫃檯專門處理周日票務，半小時內疏導購票人潮。

香港01報導，黃小姐正午到朗豪坊戲院購買排球少年4DX劇場版，她表示本來是從網上購票，但發現購票系統人數眾多，所以便趁午飯時間特意從公司到朗豪坊購票，她指，排隊隊伍並不長，不用等太久，只需輪候15分鐘，比起去年快很多。

香港

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